陸電商漲價效應 美消費者「反向代購」火熱

經濟日報／ 記者陳言喬／綜合報導
美國宣布取消對來自中國大陸和香港的包裹免稅後，出現「反向代購」熱潮，不少美國消費者拖著空行李箱來到大陸大採購，直到塞得滿滿當當才心滿意足離開。路透
美國宣布取消對來自中國大陸和香港的包裹免稅後，出現「反向代購」熱潮，不少美國消費者拖著空行李箱來到大陸大採購，直到塞得滿滿當當才心滿意足離開。路透

美國宣布取消對來自中國大陸和香港的包裹免稅後，出現「反向代購」熱潮，不少美國消費者拖著空行李箱來到大陸大採購，直到塞得滿滿當當才心滿意足離開。

美國川普政府4月9日公告，自5月2日起，對含有來自中國大陸和香港的貨物，且價值等於或低於800美元的包裹，徵收相當於貨值120%或100美元的關稅。

中新網報導稱，經搜索美國消費者常用的兩家大陸跨境電商平台希音（Shein）和Temu，發現一款本身只賣18.47美元的連衣裙，在繳納26.21美元的進口費後，價格直接飆升到44.68美元，漲幅超過140%。

這一舉措不僅沒有嚇跑美國消費者們，反而引發了一股「反向代購」熱潮。據支付寶披露的資料顯示，2025年4月前半月，來中國大陸的遊客用支付寶消費金額年增1.5倍。其中，美國遊客使用支付寶消費金額增長二倍。

在海外社交媒體平台上，不少外國網友現身說法，赴大陸購買中國產品的好處，還有人吐槽美國徵收對等關稅的後果。

在社交媒體平台小紅書上，一些美國網友說：「需要你幫我從中國代購點東西」、「去中國做代購吧」、「中國本土品牌的電視機、手機和洗髮水等產品引發了外國消費者的搶購風潮」。

在一些美國遊客的「代購清單」上，義烏小商品市場的創意百貨、杭州四季青服裝市場的潮流服飾、深圳華強北電子城的智慧配件，成為必掃貨的熱門地標。

代購 消費者 美國

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