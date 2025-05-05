陸核融合發電技術跨步 人造太陽研究設施「夸父」年底可望建成

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
安徽合肥設計建造大科學裝置聚變堆（核融合反應爐）主機關鍵系統綜合研究設施「夸父」項目。示意圖。（路透）
安徽合肥設計建造大科學裝置聚變堆（核融合反應爐）主機關鍵系統綜合研究設施「夸父」項目。示意圖。（路透）

安徽合肥設計建造大科學裝置聚變堆（核融合反應爐）主機關鍵系統綜合研究設施「夸父」項目，該設施能為未來大陸核融合建設提供技術支撐和大型研發測試平台。目前「夸父」項目建設已經進入關鍵階段，預計將於2025年底全面建成。

據了解，核融合能源具有原料豐富、安全高效、清潔低碳的獨特優點，核融合發電可提供近乎零碳排放的清潔能源，替代有限的化石能源，有望徹底解決人類能源問題。

而人類要想實現利用核融合能源，就需要建造出模擬太陽內部核融合反應的裝置。顧名思義就是造出一個「太陽」，實現核融合發電。

目前安徽合肥已經初步建成了核融合研究的裝置設備，包括已經建成的人造太陽EAST、今年底前將完成建設的「夸父」項目，以及未來幾年將建成的BEST等。

「夸父」項目的核心組織八分之一真空式裝置總高有20公尺，D形真空室的殼體高11公尺，主體部分採用的是超低碳不鏽鋼材料，總重達295噸。該裝置3月已經通過專家組驗收。裝置裡會把原料氘和氚加熱到上億攝氏度的高溫，產生核融合反應進行發電，因此它既要耐高溫，強度也要高。據聞目前國際上只有中國大陸擁有這種大尺寸的類似裝置。

面對核融合何時能商用議題，央視報導，中國科學院等離子體物理研究所副研究員王騰表示，當前研究主要集中在基礎實驗研究和工程技術驗證階段，但核融合研究是一個持續攻關的過程，需要幾代科研人員幾十年的接續奮鬥，預計十年內能夠進行核融合發電演示，未來20到30年能夠真正走進千家萬戶，實現商用。

低碳 科學 高溫

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