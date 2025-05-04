大陸成俄羅斯馬鈴薯三大供應國之一 持續加強雙邊經貿往來

中俄近來持續加強雙邊經貿往來，俄羅斯媒體4日指出，綜合聯合國商品貿易統計數據庫、俄國國家統計部門網站和公開數據計算，2024年，中國大陸自2019年以來首次進入俄羅斯馬鈴薯三大供應國之列。

據俄羅斯衛星通訊社報導，2024年時，俄羅斯從白俄羅斯購買的土豆最多，進口量為19.38萬噸。埃及從第一名降至第二名，供應價值4,790萬美元的7.53萬噸馬鈴薯。

至於中國大陸則名列第三，對俄羅斯供應4.67萬噸馬鈴薯，出口額為1,730萬美元。這一數據也是中國大陸自2019年以來首次重新進入俄羅斯馬鈴薯三大供應國之列。此外，從中國大陸進口的量還增加4倍之多。

與此同時，俄國農業部下屬農業產品出口發展中心近日則透露，2025年第一季，俄羅斯對中國大陸蛤蜊出口量年比增長6%。初步數據顯示，2025年第一季，俄羅斯向中國大陸出口2,300多噸蛤蜊，總價值超過510萬美元。今年叫2024年同期出口量（2,100多噸）增加6%。

俄國農產品出口發展中心稱，中國大陸成為2025年前三月俄羅斯蛤蜊的最大進口國，占俄羅斯蛤蜊出口量的74%。第二大和第三大進口國分別是白俄羅斯（16%）和南韓（5%）。數據顯示，2025年第一季，俄羅斯共出口3,100多噸蛤蜊，年增15%。

另外，俄通社根據公開數據統計得出，中國大陸2024年對俄肉類供應增長近三倍，成為繼白羅斯和巴西后的第三大供應國。報導稱，俄國去年進口約22億美元的肉類。白羅斯占最大份額，達到56.5%，一年內對俄肉類出口增加15%。巴西所占份額位居第二，達到18.1%。

值得注意的是，中國大陸2024年的所占比例位居第三，名次較2023年提升六位。中國大陸去年對俄肉類供應增加2.9倍，達到1.25億美元，占俄羅斯肉類進口份額的5.6%。

據大陸海關總署統計數據，2024年，中俄貿易額再創歷史新高，達到2,448.19億美元，年增1.9%，再創新高。其中，2024年，中國大陸對俄羅斯出口增長4.1%，總額為1,154.99億美元；而俄羅斯商品進口至中國大陸的總額則與上年大體持平，為1,293.2億美元。俄羅斯總統普亭去年曾稱，「中國早已躍居成為俄羅斯最大貿易夥伴國」，無論世界局勢如何演進，中國大陸始終是俄羅斯長期且重要的經貿合作夥伴。