北京亦莊打造電競城 吸客20萬

傍晚，打扮時尚的年輕人絡繹不絕地從北京地鐵17號線北神樹站走出，奔向一片靜謐廠房中閃著耀眼光芒的潮流地標—北京智慧電競賽事中心。2023年夏天開園至今，這裡上演的電競比賽、演唱會等活動累計吸引20多萬年輕人，帶動文旅體融合收益近億元人民幣。

這裡原是北京日報社次渠印務中心的老廠房。隨著城市更新提速，與紙墨打交道的老廠房遇上光、聲、電互動的新科技。

過去的印務中心綜合樓變成了一座被裸眼大屏包裹的電競賽事場館—這是京津冀地區唯一一個專業電子競技場館；十幾層的宿舍樓則變成聚集了73家企業的電競產業辦公和研發樓。

當晚，2025LPL英雄聯盟職業聯賽的一場對抗賽在此上演。兩側的高清大螢幕即時展現遊戲戰況。觀眾席內的粉絲，舉著各自戰隊的燈牌歡呼加油，熱度不輸球場。

北京智慧電競賽事中心開園前，英雄聯盟職業聯賽的JDG戰隊將主場落地於此。「現在場地規模是過去的四、五倍，能容納超過2000人。」運營JDG戰隊的京東星宇公司副總經理趙比爾說，目前賽事觀眾中有三、四成都是從外地趕來的。

去年底，王者榮耀職業聯賽JDG戰隊主場也落在這裡，使其成為世界首個兩大電競職業聯賽同時運營的超級主場。

今年這裡將舉辦100場頂級電競大賽，平均3.5天就有一場。資料顯示，開園兩年來，賽事中心上演的電競比賽、演唱會等活動已吸引20多萬年輕人，帶動文旅體融合收益近億元。

中國電競用戶數量已突破5億大關，其中30歲以下用戶占比高達八成，有著廣闊的產業前景。北京經開區將以智慧電競賽事中心為核心，在周邊1.8平方公里街區範圍內打造北京首個電競活力街區—亦莊電競E-sports Park，使其成為遊戲電競創新示範區和產業發展承載區。