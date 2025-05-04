推進AI+ 陸工信部加強通用大模型和行業大模型研發布局

大陸工信部透露，下一步將加強通用大模型和行業大模型研發布局，加快建設工業領域高質量數據集。促進電子、原材料等行業智慧升級。

新華社報導，工信部工程師謝少鋒表示，大陸已形成了覆蓋基礎層、框架層、模型層、應用層的完整的人工智慧產業體系，人工智能大模型在電子、原材料、消費品等行業加快落地，在研發設計、中試驗證、生產製造、運營管理等環節得到應用。

謝少鋒指出，製造業是人工智慧技術產品落地應用的重要領域。下一步將全力推進人工智慧賦能新型工業化，一手抓供給，一手抓應用，推動製造業的全流程、重點行業、重點產品的智能升級。同時，加快培育一批行業龍頭企業和專精特新中小企業，建設人工智能開源社區，加快關鍵急需標準的研製。

大陸國新辦在4月18日舉辦記者會上，謝少鋒便強調製造業是人工智能技術產品落地應用的重要領域，主要有產業基礎不斷的夯實、產品裝備加速迭代、應用賦能扎實推進與產業生態持續優化等四特色，因此大陸工信部下一步將全力推進人工智慧賦能新型工業化，一手抓供給，組織人工智慧賦能新型工業化「揭榜掛帥」攻關。

今年大陸官方《政府工作報告》中提出，持續推進「人工智慧+」行動，將數字技術與製造優勢、市場優勢更好結合起來，支持大規模廣泛應用。

根據零壹智庫近期發布2024年中國大模型發展指數報告指出，2023年8月至2024年12月，大模型指數呈現「波動式上升」。從100增長至326.96，累計增長226.96%，月複合增長率約7.69%。其中2024年4月增速突增，主因在於大陸工信部發布《人工智能賦能新型工業化實施方案》後，明確提出加速大模型在製造業的落地應用，並通過專項資金支持企業技術升級。

報告提及，2024年11-12月，大陸備案大模型數量從214個躍升至407個，增幅為90.2%。備案公司註冊資本從人民幣2,513萬元增至13.6億元，增長441%。