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中俄建肉產銷鏈？俄媒：陸2024成對俄肉類供應第三大國

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
俄媒根據聯合國商品貿易統計數據庫、各國數據平台數據和公開數據統計得出，中國大陸2024年對俄肉類供應增長了近3倍，成為繼白俄羅斯和巴西後的第三大供應國。圖為牛肉示意圖。（美聯社）
俄媒根據聯合國商品貿易統計數據庫、各國數據平台數據和公開數據統計得出，中國大陸2024年對俄肉類供應增長了近3倍，成為繼白俄羅斯和巴西後的第三大供應國。圖為牛肉示意圖。（美聯社）

綜合聯合國商品貿易統計數據庫、各國數據平台數據和公開數據統計得出，中國大陸2024年對俄肉類供應增長了近3倍，成為繼白俄羅斯和巴西後的第三大供應國。

俄羅斯衛星通訊社報導，去年，俄羅斯進口了約22億美元的肉類。其中，中國大陸所佔份額位居第三，名次較上一年提升了六位（上一年為第九名）。中國對俄肉類供應增加了2.9倍，達到1.258億美元，佔俄羅斯肉類進口份額的5.6%。

白俄羅斯佔最大份額，達到56.5%（13億美元），一年內白俄羅斯對俄肉類出口增加了15%。巴西所佔份額與上一年一樣位居第二，達到4億美元（18.1%）。一年內巴西對俄肉類出口增加約三分之一。此外，對俄出口肉類的前六大國家還有巴拉圭（9,590萬美元，佔比4.3%）、瑞士（8,120萬美元，佔3.6%）和阿根廷（7,800萬美元，佔3.5%）。巴拉圭的肉類供應減少了超25%，瑞典減少了6%，阿根廷增加了近20%。

值得注意的是，去年俄羅斯豬肉生產商據傳利用中歐緊張貿易態勢，希望在未來幾年內佔據中國豬肉進口市場10%的份額。2023年9月，大陸海關總署正式取消於2008年開啟的俄羅斯豬肉進口禁令，規定在嚴格檢疫下准許進口俄豬肉。直到2024年2月，北京才批准三家俄羅斯生產商向中國出口豬肉。路透此前報導引述俄羅斯國家養豬協會負責人科瓦廖夫（Yuri Kovalyov）稱，俄羅斯的目標是在三到四年內佔據中國豬肉進口市場的10%。

法廣網2024曾報導，俄羅斯因2014年併克里米亞而受到西方國家制裁，迫使莫斯科減少農產品進口，發展本土農業。俄羅斯在十年後成為全球第一大小麥出口國，並密集飼養豬和家禽。中俄雙方陸續在2023年、2024年先後簽署了兩份有利俄羅斯豬肉和牛肉出口中國的商業協議。報導認為中俄之間肉類貿易很快有一條新軸線出現。

大陸海關總署統計數據顯示，中俄貿易額2024年全年達到2,448.19億美元，年增1.9%，再創歷史新高；其中中國對俄出口為1,154.99億美元，增長4.1%，中國自俄進口為1,293.2億美元，與上年相比持平。

俄羅斯 海關 白俄羅斯 豬肉

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