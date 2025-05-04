快訊

首批進口萊豬輸台 澳洲22.99公噸豬雜驗出萊克多巴胺

學區爭奪／月付2500寄戶口搶名校 北市公立國中1歲得設籍

iPhone電池健康度剩85%該換電池嗎？過來人曝1原因：省下來吧

聽新聞
0:00 / 0:00

超越日本！陸氫能專利競爭力位居全球第一

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
日經新聞日前引述最新研究調查報導，中國大陸在氫能相關專利的競爭力方面已經超越日本。圖為中國中車長客研製的中國首列氫能源市域列車在位於長春試驗線進行運行試驗。圖取自中國中車微博
日經新聞日前引述最新研究調查報導，中國大陸在氫能相關專利的競爭力方面已經超越日本。圖為中國中車長客研製的中國首列氫能源市域列車在位於長春試驗線進行運行試驗。圖取自中國中車微博

日經新聞日前引述最新研究調查報導，中國大陸在氫能相關專利的競爭力方面已經超越日本，成為全球領跑者。報導稱，憑藉在太陽能和風能方面的技術優勢，中國大陸正全面鞏固其在零碳能源領域的主導地位。

報導引述Astamuse公司研究調查數據，該調查分析2013年至2022年間，氫能領域共約18萬項專利，涵蓋生產、儲存、運輸與供應、安全管理和應用五大環節，並根據專利的可行性、法律保護期等因素進行了評分。而中國大陸在整體專利競爭力上高居第一，在生產、儲運和安全等關鍵領域也穩居榜首。作為對比，在2011至2020年期間的上一輪統計中，日本曾居於領先地位，中國則位列第二。

報導指出，中國大陸目前已主導太陽能電池板與風電設備市場，並正借助這一基礎加速進軍氫能行業。隆基綠能、陽光電源等太陽能巨頭正在通過自身在可再生能源領域積累的資金與客戶網絡，穩步布局綠色氫能。

報導稱，相較於日本和歐洲主要聚焦氫能在燃料電池汽車等終端消費領域的應用，中國大陸企業則將重點放在化工、鋼鐵等工業環節。

隨著制氫設備成本下降，大陸國內需求持續升溫。國際能源署數據顯示，2023年中國的氫氣消費量已達2,800萬噸，佔全球近三成，位居世界第一。

此前大陸國家能源局發布報告指出，2024年大陸氫能全年生產消費規模超3,650萬噸，位列世界第一位。截至2024年底，全球可再生能源制氫項目累計建成產能超25萬噸/年，大陸佔比超50%，已逐步成為全球可再生能源制氫及相關產業發展的引領國家。

再生能源 專利 日本

延伸閱讀

巴菲特盛讚日本商社 股神接班人說可能會「永遠持有」

定向越野／今年首項世界定向越野排名賽日本名古屋賽 蔡朋憲奪金

田徑／日本靜岡國際邀請賽 江靜緣打破女子鉛球全國紀錄

西葡停電追兇 疑太陽能出包 5分鐘內電量驟減5成

相關新聞

關稅運費越高 中國貨賣得越瘋…美國人出現「反向代購」熱潮

美國宣布取消對來自中國和香港的包裹免稅後，出現「反向代購」熱潮，不少美國消費者拖著空行李箱來到中國大採購，直到塞得滿滿當...

超越日本！陸氫能專利競爭力位居全球第一

日經新聞日前引述最新研究調查報導，中國大陸在氫能相關專利的競爭力方面已經超越日本，成為全球領跑者。報導稱，憑藉在太陽能和...

香港出手穩匯大買美元 近四年半首見 金融業預期將持續干預

香港金融管理局（HKMA）證實，為了抑制港幣升值，已經進場買入美元。昨（3）日清晨紐約匯市交易時段入市承接60億美元賣盤...

港首季GDP年增3.1% 優於預期

香港政府統計處預估今年第1季國內生產毛額（GDP）年增3.1%，高於市場預期的2.1%，而去年第4季為年增2.5%，第1...

螞蟻國際 傳將赴港上市

陸媒財新網引述消息人士報導指，螞蟻集團計劃將旗下在新加坡註冊的螞蟻國際單獨在香港上市，正在和監管部門溝通可能性，目前的訊...

陸管制效應 稀土價飆漲 鏑、鋱價狂升兩倍

大陸作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄高位。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。