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合肥核融合設施2027年完工 拚領先全球發電

聯合報／ 記者廖士鋒／綜合報導

大陸近年積極研究開發核融合能源設施，除四川成都的「中國環流三號」外，安徽合肥也有「東方超環」，並有數個實驗裝置建設中。最新消息顯示，合肥緊湊型聚變（融合）能實驗裝置，將於二○二七年完工，專家也強調能在五年內看到「核融合點亮的第一盞燈」。

綜合央視新聞、合肥發布、觀察者網等消息，本月一日合肥緊湊型聚變能實驗裝置（BEST）項目工程總裝工作，於「聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施園區」正式啟動，比原定日期提前兩個月，現場零組件總重量達六千公噸。聚變新能（安徽）有限公司董事長嚴建文表示，「力爭在二○二七年完成BEST項目建設」、「在全球率先實現聚變的氘氚運行放電」。

所謂核融合（大陸稱為核聚變）能量，係指兩個較輕的原子核結合成一個較重的原子核時釋放的能量，融合的主要燃料是氫的同位素氘和氚，過程由氘和氚離子融合成氦，其間損失的質量則轉化為超強能量，與太陽發光發熱原理相同。

稍早於四月底在上海舉行的「好望角科學沙龍」上，大陸中國工程院院士、「聚變堆主機關鍵系統綜合研究設施」總指揮李建剛認為，預計可以在二○二七年建成核融合能實驗裝置，並在五年內看到「核聚變（融合）點亮的第一盞燈」。

核能 能源議題 能量

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