港首季GDP年增3.1% 優於預期

香港政府統計處預估今年第1季國內生產毛額（GDP）年增3.1%，高於市場預期的2.1%，而去年第4季為年增2.5%，第1季經濟穩健擴張。

香港政府發言人表示，香港經濟在首季穩健擴張，在外部需求持續的情況下，整體貨物出口增長加快。受惠於訪港旅客以及其他跨境經濟活動上升，服務輸出繼續擴張。整體投資開支隨著經濟擴張而增長。然而，私人消費開支輕微下跌，反映市民消費模式改變的影響。

匯港通訊報導，展望未來，隨著4月初因美國大幅增加進口關稅，而導致全球貿易摩擦急劇升溫，全球經濟的放緩風險顯著上升。極大的貿易政策不確定性將抑制國際貿易往來和投資氣氛，從而困擾香港經濟的短期前景。

儘管如此，中國大陸經濟持續穩步增長，加上政府各項推動經濟增長，和開拓更多元化市場的措施，將會為香港經濟活動帶來支持。香港政府統計處指出，除私人消費開支連續第4季出現萎縮，其餘各個部分均上升。數據顯示，今年首季私人消費開支年減1.2%，而去年第4季跌幅為0.2%。政府消費開支年增1.2%，去年第4季的升幅為2.1%。本地固定資本形成總額年增2.8%。