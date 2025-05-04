港首季GDP年增3.1% 優於預期

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

香港政府統計處預估今年第1季國內生產毛額（GDP）年增3.1%，高於市場預期的2.1%，而去年第4季為年增2.5%，第1季經濟穩健擴張。

香港政府發言人表示，香港經濟在首季穩健擴張，在外部需求持續的情況下，整體貨物出口增長加快。受惠於訪港旅客以及其他跨境經濟活動上升，服務輸出繼續擴張。整體投資開支隨著經濟擴張而增長。然而，私人消費開支輕微下跌，反映市民消費模式改變的影響。

匯港通訊報導，展望未來，隨著4月初因美國大幅增加進口關稅，而導致全球貿易摩擦急劇升溫，全球經濟的放緩風險顯著上升。極大的貿易政策不確定性將抑制國際貿易往來和投資氣氛，從而困擾香港經濟的短期前景。

儘管如此，中國大陸經濟持續穩步增長，加上政府各項推動經濟增長，和開拓更多元化市場的措施，將會為香港經濟活動帶來支持。香港政府統計處指出，除私人消費開支連續第4季出現萎縮，其餘各個部分均上升。數據顯示，今年首季私人消費開支年減1.2%，而去年第4季跌幅為0.2%。政府消費開支年增1.2%，去年第4季的升幅為2.1%。本地固定資本形成總額年增2.8%。

香港

延伸閱讀

下屆教宗選舉7日登場 港周守仁樞機談中梵協議：對抗非好事

空姐、醫護合力！赴港班機上拯救不適乘客 降落後全機反應獲讚

香港新聞自由跌至全球第140名 黎智英列10大受迫害媒體人

香江觀察／五一窮遊不瘋名牌 內地客上山下海郊遊

相關新聞

香港出手穩匯大買美元 近四年半首見 金融業預期將持續干預

香港金融管理局（HKMA）證實，為了抑制港幣升值，已經進場買入美元。昨（3）日清晨紐約匯市交易時段入市承接60億美元賣盤...

台資對陸投資今年來大減 前二月下滑六成

經濟部投審司日前公布今年前二月核准整體來台投資統計，其中陸資來台投資年增2,746%，引起關注。投審司表示，陸資投資成長...

港首季GDP年增3.1% 優於預期

香港政府統計處預估今年第1季國內生產毛額（GDP）年增3.1%，高於市場預期的2.1%，而去年第4季為年增2.5%，第1...

螞蟻國際 傳將赴港上市

陸媒財新網引述消息人士報導指，螞蟻集團計劃將旗下在新加坡註冊的螞蟻國際單獨在香港上市，正在和監管部門溝通可能性，目前的訊...

陸管制效應 稀土價飆漲 鏑、鋱價狂升兩倍

大陸作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄高位。

合肥核融合設施2027年完工 拚領先全球發電

大陸近年積極研究開發核融合能源設施，除四川成都的「中國環流三號」外，安徽合肥也有「東方超環」，並有數個實驗裝置建設中。最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。