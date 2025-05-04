5年來首次 香港金管局大買美元

近期國際金融局勢動盪，且由於避險等因素，港幣走強不少，並觸及港幣對美元「聯繫匯率」的上限，香港金管局也在五年來首次買入美元，賣出價值約一千八百億新台幣的港幣。

自一九八三年十月起，港幣對美元有「聯繫匯率」機制，原先設定為一美元兌七點八元港幣，廿年前調整為設置上下限（一美元兌港幣上限為七點七五元、下限為七點八五元），一旦觸及，香港金管局就會進場干預。

據香港經濟日報報導，五月二日在港幣兌美元匯率一度升至七點七五，觸及聯繫匯率區間上限後，香港金管局五年來首次買入美元。

三日上午，香港金管局在美股交易時段後披露，已於二日向市場注資四六五點三九億港幣，入市承接六十億美元（約合台幣一八五○億元）賣盤。

香港金管局注資後，香港銀行體系結餘至七日將由四六五點三九億港幣升至九一三點○九億港幣。

至於近期港幣對美元為何走強，香港金管局指，主要是由於股票投資相關的港幣需求有所增加，支持港幣匯價，同時多個區內貨幣近日兌美元升值，亦帶動港匯走強。港幣上一次觸發強方兌換保證是二○二○年十月廿八日。

香港金管局副總裁陳維民四月底亦曾表示，港幣兌美元匯率稍為走強，主要由於部分資金出於避險等原因而投入港幣。

日前香港文匯報也指出，除美元疲軟外，「北水」（大陸投資者南下購買港股的資金）流入購買港股亦提振港匯。中銀國際發表報告預計今年大陸與香港南向交易將出現一點二兆人民幣（約合台幣五兆）淨流入，大大高於去年。