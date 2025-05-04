螞蟻國際 傳將赴港上市
陸媒財新網引述消息人士報導指，螞蟻集團計劃將旗下在新加坡註冊的螞蟻國際單獨在香港上市，正在和監管部門溝通可能性，目前的訊息顯示沒有政策障礙。
螞蟻集團近期動作頻頻，上月底才透過旗下一家全資控股的境外主體，以總價約港幣28.14億元代價，從香港耀才證券主要股東手中，收購8.6億股股份，占其發行股份總數50.55％。
財新網報導，螞蟻國際擁有Alipay+、Antom和WorldFirst及Bettr四大核心產品，覆蓋C端支付、B端收單、B2B收付兌等跨境支付服務。螞蟻國際占螞蟻集團收入約20%。
2020年10月26日，螞蟻集團發布公告，在上交所的A股發行定價為每股人民幣68.8元，香港的H股定價為每股港幣80元。當時是同時創下大陸A股融資最高紀錄及香港最大規模的IPO紀錄。但之後突然在官方監管壓力下，放棄潛在募資規模370多億美元的上市計劃。此後，螞蟻開始經歷調查、罰款、整改等動作。
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