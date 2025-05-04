香港出手穩匯大買美元 近四年半首見 金融業預期將持續干預

香港金融管理局（HKMA）證實，為了抑制港幣升值，已經進場買入美元。昨（3）日清晨紐約匯市交易時段入市承接60億美元賣盤，向市場注入465億港元，這也是自2020年10月、近四年半時間以來，首次賣出港幣買入美元來干預匯率。

港幣匯價近期走強，本月2日觸發聯繫匯率區間上限，也就是7.75港幣兌1美元的強方兌換保證價位。一些銀行家表示，如果美國在未來幾個月採取降息措施，這將促使更多資金流入香港，可能會持續出現類似的干預措施。

香港金管局近年也曾進場干預，但主要是賣出美元，包括2022年和2023年間，因為當時港幣即將觸及7.85港元兌1美元交易區間的下限。

香港金管局發言人在聲明中表示，近期港幣走強，主要受股票投資活動相關貨幣需求增加所推動。此外，近期幾種區域貨幣兌美元的升值也推動港幣走強。金管局會繼續密切監察市場狀況，確保香港貨幣及外匯市場有序運作。香港證券交易商協會會長陳柏霖認為，資金流入表明投資者對香港市場有信心。

香港經濟日報引述上海商業銀行研究部主管林俊泓分析，港滙此次逼近聯繫匯率強方保證，相信與人民幣波動較大有關、市場對貿易談判可能有進展，相關氣氛帶動港幣跟隨人民幣走強。

在香港金管局採取最新干預措施之前，港幣兌美元匯率已達到四年來的最高水平，這是受到大陸投資者的需求推動，他們透過滬深港通購買港股，其中包括來自大陸的所謂南向資金，也就是投資者將人民幣兌換成港幣，購買阿里巴巴和騰訊控股等在香港上市股票。

香港金管局上次以買入美元方式干預港匯是在2020年10月，當時香港有多家大型上市公司IPO，導致資金流入激增。

香港於1983年開始實行港幣與美元聯繫匯率制度，核心是透過固定匯率來維持港幣的穩定。

具體來說，港幣兌美元的固定匯率為7.8港幣兌1美元，但實際市場匯率允許在7.75至7.85之間波動。