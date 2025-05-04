香港出手穩匯大買美元 近四年半首見 金融業預期將持續干預

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
專家認為，比起美國總統川普經濟政策，美國退出國際貨幣基金，對美元而言才是真正的大利空。 路透
專家認為，比起美國總統川普經濟政策，美國退出國際貨幣基金，對美元而言才是真正的大利空。 路透

香港金融管理局（HKMA）證實，為了抑制港幣升值，已經進場買入美元。昨（3）日清晨紐約匯市交易時段入市承接60億美元賣盤，向市場注入465億港元，這也是自2020年10月、近四年半時間以來，首次賣出港幣買入美元來干預匯率。

港幣匯價近期走強，本月2日觸發聯繫匯率區間上限，也就是7.75港幣兌1美元的強方兌換保證價位。一些銀行家表示，如果美國在未來幾個月採取降息措施，這將促使更多資金流入香港，可能會持續出現類似的干預措施。

香港金管局近年也曾進場干預，但主要是賣出美元，包括2022年和2023年間，因為當時港幣即將觸及7.85港元兌1美元交易區間的下限。

香港金管局發言人在聲明中表示，近期港幣走強，主要受股票投資活動相關貨幣需求增加所推動。此外，近期幾種區域貨幣兌美元的升值也推動港幣走強。金管局會繼續密切監察市場狀況，確保香港貨幣及外匯市場有序運作。香港證券交易商協會會長陳柏霖認為，資金流入表明投資者對香港市場有信心。

香港經濟日報引述上海商業銀行研究部主管林俊泓分析，港滙此次逼近聯繫匯率強方保證，相信與人民幣波動較大有關、市場對貿易談判可能有進展，相關氣氛帶動港幣跟隨人民幣走強。

在香港金管局採取最新干預措施之前，港幣兌美元匯率已達到四年來的最高水平，這是受到大陸投資者的需求推動，他們透過滬深港通購買港股，其中包括來自大陸的所謂南向資金，也就是投資者將人民幣兌換成港幣，購買阿里巴巴和騰訊控股等在香港上市股票。

香港金管局上次以買入美元方式干預港匯是在2020年10月，當時香港有多家大型上市公司IPO，導致資金流入激增。

香港於1983年開始實行港幣與美元聯繫匯率制度，核心是透過固定匯率來維持港幣的穩定。

具體來說，港幣兌美元的固定匯率為7.8港幣兌1美元，但實際市場匯率允許在7.75至7.85之間波動。

人民幣 貨幣 香港

延伸閱讀

下屆教宗選舉7日登場 港周守仁樞機談中梵協議：對抗非好事

空姐、醫護合力！赴港班機上拯救不適乘客 降落後全機反應獲讚

香港新聞自由跌至全球第140名 黎智英列10大受迫害媒體人

香江觀察／五一窮遊不瘋名牌 內地客上山下海郊遊

相關新聞

香港出手穩匯大買美元 近四年半首見 金融業預期將持續干預

香港金融管理局（HKMA）證實，為了抑制港幣升值，已經進場買入美元。昨（3）日清晨紐約匯市交易時段入市承接60億美元賣盤...

台資對陸投資今年來大減 前二月下滑六成

經濟部投審司日前公布今年前二月核准整體來台投資統計，其中陸資來台投資年增2,746%，引起關注。投審司表示，陸資投資成長...

港首季GDP年增3.1% 優於預期

香港政府統計處預估今年第1季國內生產毛額（GDP）年增3.1%，高於市場預期的2.1%，而去年第4季為年增2.5%，第1...

螞蟻國際 傳將赴港上市

陸媒財新網引述消息人士報導指，螞蟻集團計劃將旗下在新加坡註冊的螞蟻國際單獨在香港上市，正在和監管部門溝通可能性，目前的訊...

陸管制效應 稀土價飆漲 鏑、鋱價狂升兩倍

大陸作為全球最大稀土生產國，自4月4日宣布對七類中重稀土相關物項實施出口管制後，稀土金屬價格在數周內達到創紀錄高位。

合肥核融合設施2027年完工 拚領先全球發電

大陸近年積極研究開發核融合能源設施，除四川成都的「中國環流三號」外，安徽合肥也有「東方超環」，並有數個實驗裝置建設中。最...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。