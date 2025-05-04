台資對陸投資今年來大減 前二月下滑六成

經濟部投審司日前公布今年前二月核准整體來台投資統計，其中陸資來台投資年增2,746%，引起關注。投審司表示，陸資投資成長主因，是在台上市公司100%控股的港商（鵬鼎）增資，上層主要股東為鴻海。

今年前二月台資對大陸投資件數則為35件，年減30%；投資額為2.2億美元，年減61%。

投審司表示，香港商鵬鼎公司，雖是由在台上市的臻鼎-KY公司100%控股，上層主要股東為鴻海精密，具台商背景，但因投資路徑透過鵬鼎在深圳子公司再來台投資，因此仍須依陸資規定許可。

自2009年6月30日開放陸資來台投資以來，截至今年2月，累計核准陸資來台投資件數為1,627件，核准投資金額計29.8億美元（新台幣996億元）。

圖／經濟日報提供

回顧歷年陸資來台投資，2013年為顛峰年，投資額達3.4億美元，之後逐年下滑，2023年為最低的0.2億美元，2024年則又暴增至2.9億美元。

致理科技大學國貿系副教授張弘遠表示，2024年陸資來台投資暴增至2.9億美元，首先受到地緣政治影響，2023年起，不少蘋果供應鏈裡的台商，把在大陸的工廠賣給陸商，這些陸商除了要發展自己的供應鏈外，也會與原來的台商繼續合作。

其次美國目前還沒有針對伺服器採取制裁，或升級跟半導體先進製程同樣的國安等級，加上台灣是資通訊（ICT）產業重鎮，因此陸商到台灣設立公司，可以接觸到客戶第一手需求。張弘遠表示，「但現在美國總統川普的操作手段越來越直接，加上賴總統日前公布國安17條後，勢必會對陸資進行更嚴格審查，恐怕去年跟今年暴增，將會是曇花一現。」

美國商務部3月25日宣布，將數十個大陸實體列入貿易黑名單，其中包括大陸雲端運算巨擘浪潮集團（Inspur）的子公司和大型數據服務提供商，而浪潮台灣子公司也入列。

調查局偵辦陸企在台非法挖角高科技人才，總計2024年3月18日起至27日止，共搜索34處，查獲11家，包括中芯國際等陸企在台據點。

投審司指出，2024年台灣整體對外投資485.8億美元，其中對大陸投資占比跌破一成大關，占整體對外投資的7.5%，金額36.5億美元（新台幣1,220億元），較2023年增加20%，主因台商全球布局併購跨國企業，認列該跨國公司原有在大陸投資事業之投資金額。

例如鴻海公司收購德國ZF集團、友達公司收購德國BHTC、文曄科技收購加拿大Future，因而認列該外國公司既有對大陸投資等，該類案件並無實際對大陸投資。

此外，台資對大陸投資方面，於2010年至2012年為高峰時期，年均投資近140億美元。其中2010年為最高點，達146.1億美元。之後有升有跌，而2023則為近十年低點，投資額僅30.3億美元。2024年投資額則為36.5億美元。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊認為，台資到大陸投資數據有被壓低，「上市公司必須要跟投審司報備；但有一些中小型台商，以個人名義或是透過海外轉投資，錢並不是從台灣出去，但總體來說金額沒有像以前那麼高。」

受大陸經營成本上升、中美貿易戰等影響，台商為分散投資風險，赴大陸投資已趨緩。劉孟俊判斷，現狀是在大陸外商跑了，大陸當地政府鼓勵仍留在大陸的台商加碼投資，例如協助台商把原本工業用地轉變為工商用地；或是大陸台商趁機提升自己的產能，透過「股權合資」方式，與當地政府合作。