投資多元化 「混血台商」崛起

根據工業總會日前調查的「中國大陸台商投資動向及產業分布研究調查」（2024年）報告，在陸台商未來三至五年投資布局策略，選擇「轉投資大陸服務業／事業多元化發展」占比大約五成。

工總大陸事務處處長黃健群表示，其實2017年中美貿易戰爆發至今，台商已練就金剛不壞之身，做最好準備跟最壞打算，尤其面對供應鏈重新布局是高度彈性，台商的韌性來自於自身高度議價能力。

黃健群舉例，某位紡織台商在中美貿易戰一開始，就把大部分生產線遷到越南，只留在江蘇二到三條生產線。但現在大陸經濟放緩，他又把越南大部分生產線遷回江蘇，原因是觀察到大陸民眾還是捨得花錢買運動服去運動。

中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊指出，台商在供應鏈管理和議價能力都有優勢，「可以利用自身優勢與當地供應鏈合作，成為『混血新台商』。」

劉孟俊提到，這些有去東南亞、墨西哥或印度的大陸台商，大部分是中小型企業，「能夠經歷好幾次危機且存活下來，代表這些台商仍有實力，可以順應大陸目前加速推動新興與未來產業方向，透過產業轉型，增強產品的競爭力與不可替代性。」