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CIA發布影片策反大陸官員 籲成為命運的主宰者

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
5月1日，CIA發布兩支面向大陸觀眾的線人招募影片，以劇情片的方式講述大陸高官和基層公務員為了家人和自身前途，選擇主動聯繫CIA。（圖／取自CIA社群平台）
5月1日，CIA發布兩支面向大陸觀眾的線人招募影片，以劇情片的方式講述大陸高官和基層公務員為了家人和自身前途，選擇主動聯繫CIA。（圖／取自CIA社群平台）

美國中情局（CIA）繼三個月前發布簡體中文影片，指導如何安全地聯繫CIA。5月1日，CIA又發布兩支面向大陸觀眾的線人招募影片，以劇情片的方式講述大陸高官和基層公務員為了家人和自身前途，選擇主動聯繫CIA。

CIA在1日接連在X、臉書、Instagram和Youtube等平台發布兩支影片，兩支影片都是以中文配音，附上簡體中文字幕。發布至今在youtube上都已經超過10萬觀看數，X上也有不少簡體中文的留言，不少留言批評影片製作沒有說服力、製作品質差，但也有留言表示，影片的內容設計非常合理，因為講價值觀和善良正義沒有任何意義，而美國能提供體制沒有給的、甚至能報仇，是其目標受眾真正能聽懂的語言。

第一支影片名為〈選擇合作的原因：成為命運的主宰者〉，描述一名大陸高官在詭譎的局勢中尋求穩定，但他深刻體悟到不論自己的地位多高，都不足以在巨變中保護他的家人，而他身邊的人都希望把他踢開，爬上他的位置。

該影片的主角出入有專車接送，並連連參加飯局，中間穿插飯桌上有餐具被收走，暗示身邊的人被憑空消失。接著畫面帶到他點開CIA的聯絡畫面，「無論我的未來將是什麼，我家人還是會享受一個美好的生活。」

第二支影片〈選擇合作的原因：創造美好遠景〉則從自我實現的角度切入，描述一名大陸基層公務員一生努力，但他認為自己的辛勤付出卻只滋養了長官的前程，困在難以爬出、內卷的體系中，他決定尋找另一條出路來實現自己的目標，因此選擇聯繫中情局。

影片中的主角幫長官開門、處理公務、進行例行自我檢討，以及長官在餐廳吃烤鴨時去買路邊攤來吃，「眾所皆知的秘密是，領導們口口聲聲說要讓人民過上好日子，但結果卻全不是這麼一回事」，主角一邊點下CIA的聯絡資訊，並表示「是時候構築我自己的夢想了。」

CIA在兩支影片下方的描述中詢問：你是否有任何關於經濟、財政、或貿易等政策的資訊？你是否在國防機構工作？你是否在國家安全、外交、科學、先進技術領域工作，或者與從事這些領域的人打交道？請與我們聯繫。你能提供的資訊很重要，我們重視你對這些主題的見解。

CIA並強調，他們明白促使中國人以安全的方式聯繫中情局，其背後有諸多原因，並強調會保護線人的安全，「我們看重也敬重所有願意與我們展開對話的人。保護全球各地聯繫我們的人，是我們的專業職責。」

中文 家人 影片

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