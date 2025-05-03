螞蟻集團旗下螞蟻國際擬在港上市 正與監管部門溝通

螞蟻集團近期動作頻頻，繼上月底通過旗下一家全資控股的境外主體，以每股3.28港元的價格向耀才證券發起要約收購，財新引述消息人士，螞蟻集團計劃將旗下海外板塊、註冊在新加坡的螞蟻國際（Ant International）單獨在香港上市，目前正在和監管部門溝通可能性，目前訊息顯示螞蟻國際沒有政策障礙。

財新報導，螞蟻國際擁有Alipay+、Antom和WorldFirst及Bettr四大核心產品，覆蓋C端支付、B端收單、B2B收付兌等跨境支付服務。螞蟻國際佔螞蟻集團收入約20%。

螞蟻集團在2024年3月進行新一輪組織架構調整，負責國際化業務的螞蟻國際、負責數據庫業務的OceanBase以及負責其他科技業務的螞蟻數科分別成立董事會，獨立面向市場，實施董事會領導下的執行長制。

2023年1月，螞蟻集團發布公告，公司主要股東投票權發生變化，馬雲不再是螞蟻集團的實控人，根據相關規定，如果企業發生實控人變化，想要在A股主板上市需要等待三年，A股科創板等待期為兩年，港股等待期為一年，目前港股的等待期已過。

2020年10月26日，螞蟻集團發布公告，在上交所的A股發行定價為每股68.8元人民幣，香港的H股定價為每股80港元，當時是同時創下大陸A股融資最高紀錄及香港最大規模的IPO紀錄。但之後突然在官方監管壓力下，放棄潛在募資規模370多億美元的上市計劃。此後，螞蟻開始經歷調查、罰款、整改等一系列動作。