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陸3月積體電路出口數量增22% 陸工信部：行業整體發展態勢良好
大陸工信部近日公布今年一季度電子信息製造業運行情況顯示，3月份規模以上電子信息製造業實現出口交貨值增長8.6%，其中積體電路出口761億個，增長22%。大陸工信部稱，一季度大陸電子信息製造業生產增長較快，出口保持增長，效益穩步改善，投資持續快速，行業整體發展態勢良好。
生產方面，規模以上電子信息製造業增加值增長11.5%，增速分別比同期工業、高技術製造業高5個和1.8個百分點。3月份，規模以上電子信息製造業增加值增長13.1%。主要產品中，微型計算機設備產量7956萬台，增長7.5%；積體電路（陸稱集成電路）產量1,095億塊，增長6.0%；智能手機產量2.74億台，下降1.1%。
出口方面，規模以上電子信息製造業累計實現出口交貨值增長7.1%，較1-2月提高1.2個百分點。3月份規模以上電子信息製造業實現出口交貨值增長8.6%。據海關統計，一季度，大陸出口筆記型電腦3,335萬台，增長3.2%；出口電視機2,356萬台，增長4.1%；出口積體電路761億個，增長22%。
效益方面，規模以上電子信息製造業實現營業收入人民幣3.79兆元，增長10.6%；營業成本人民幣3.34兆元，增長11.2%；實現利潤總額人民幣1,027億元，增長3.2%；營業收入利潤率為2.7%，較1-2月提高1個百分點。3月份，規模以上電子信息製造業營業收入人民幣1.46兆元，增長13%。
投資方面，電子信息製造業固定資產投資增長10.5%，較1-2月提高0.9個百分點，比同期工業投資增速低1.5個百分點，比同期高技術產業投資增速高4個百分點。
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