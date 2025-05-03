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福州汽車衝撞致2人死亡 警方稱操作不當、相關討論全被刪

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
5月2日傍晚，福州五一廣場附近協和醫院路口發生一起汽車衝撞行人事件。（圖／取自X）
5月2日傍晚，福州五一廣場附近協和醫院路口發生一起汽車衝撞行人事件。（圖／取自X）

福州2日晚間出現一起重大交通事故，一輛汽車在福州市鼓樓區協和醫院附近失控，衝撞汽車、電動腳踏車和人群，已造成兩人死亡多人受傷。大陸警方通報稱，該事故為駕駛操作不當造成。

福建省福州市公安局交通警察支隊2日發布情況通報，2025年5月2日18時50分許，福州市鼓樓區一交叉路口發生交通事故，一小型汽車因操作不當撞上前方汽車和過路電動自行車，造成多人受傷送醫救治，其中2人經搶救無效死亡，其他人員無生命危險。肇事司機已被控制，傷員救治、事故調查正在進行中。

微博上已找不到相關討論，關鍵字「福州車禍」已經被微博封禁，僅有上述大陸官方發布的通報。

社群媒體X上則流傳多則事件發生的影片和畫面。網友「李老師不是你老師」發布影片並寫道，5月2日傍晚，福州五一廣場附近協和醫院路口發生一起汽車衝撞行人事件。影片顯示，一輛SUV沒有減速直接衝向人群，致多人被撞倒，一輛計程車報廢。

另一支事故發生後的影片則顯示，多輛汽車車身破損停在路中間，地上散落因衝撞噴飛的汽車零件和部件，並有多人倒在地上、躺在血泊中。

交通事故 多人 影片

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