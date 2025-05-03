陸企近300家研發支出破40億創新高 比亞迪超二千億首登榜首

大陸上市公司年度研發投入的規模再創新高，2024年共有290家上市公司研發支出超過人民幣10億元（合約新台幣42億元），研發支出佔營收比例超過10%的公司有925家，這2項數據均創歷史新高。比亞迪2024年研發支出達到人民幣541.61億元(合約新台幣2285億元)，A股歷史上首次躋身榜首。

證券時報引述數據寶統計資料顯示，截至4月29日，超過5,000家上市公司發布了2024年年度報告，其中4,121家披露了研發投入數據，合計總額高達人民幣1.56兆元（合約新台幣6.59兆元），增長8.09%，增長規模超過人民幣千億元，其中新能源汽車產業表現尤為突出，以比亞迪為代表的企業強勢領跑。

27家公司研發支出超出人民幣百億元，比亞迪、中國建築、中國移動、中國石油、中國中鐵排名前五。比亞迪2024年研發支出達到人民幣541.61億元，A股歷史上首次躋身榜首位置。

除了新能源汽車公司，也不乏眾多科技企業的身影，例如美的集團、京東方A、海康威視、海爾智家等，多家公司已連續三年保持研發投入超過人民幣百億元的規模。其中，大陸人工智慧晶片公司寒武紀-U在2024年的研發投入達到人民幣10.7億元，佔營業收入91%。今年一季度，寒武紀營業收入達到人民幣11.11億元，暴增4230%；歸母淨利潤達到人民幣3.55億元，與去年同期相比扭虧。

部分上市公司在不斷加大研發力度的同時，經營業績實現增長，2020年至2024年研發支出連續增長，且2024年研發支出佔營收比例逾5%，同時過去5年淨利潤連續增長的公司有52家。