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Uber攜手陸自駕科技公司Momenta 2026年赴歐洲部署

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導

Uber和大陸自動駕駛科技公司Momenta在2日宣布了一項戰略協議，在美國和中國大陸以外的國際市場，將自動駕駛汽車引入Uber平台，並於2026年初在歐洲進行首次登場。

官方新聞稿顯示，該合作夥伴關係的首次部署將於2026年初在歐洲進行，配備車載安全員。通過將Uber的叫車網路與Momenta的自動駕駛技術相結合，兩家公司旨在加速和提供安全、可擴展和高效的Robotaxi服務。

Momenta執行長曹旭東表示，公司已與全球領先的晶片平台及整車廠商建立穩固合作，此次攜手Uber，補全實現全球規模化自動駕駛一塊關鍵拼圖，是公司發展進程中的重要里程碑，Momenta將把自動駕駛Robotaxi技術，高效地集成於量產車平台上，推向全球國際市場。

Uber執行長Dara Khosrowshahi則表示，此次合作將Uber的全球出行業務與Momenta的AI驅動自動駕駛技術相結合，為全球用戶提供更加可靠且價格親民的自動駕駛出行體驗。

IT之家報導，近年來，Uber高層在財報電話會議及其他公開場合上加大了對公司自動駕駛戰略的闡述力度。自2023年起，Uber已與十多家汽車製造商達成合作，並投資多家自動駕駛技術公司。

Momenta創立於2016年，主要經營人工智慧、路況汽車、交通等業務。Momenta在今年四月的上海車展期間宣布，與通用別克、一汽豐田、本田中國、凱迪拉克、上汽奧迪、智己六大品牌宣佈進一步戰略合作。從成功交付量產車型數來看，從2022年起步期的1款、2023年的8款，至2024年快速躍升至26款，目前累計合作量產車型已超130款。

Uber

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