緩解關稅戰衝擊 陸低調豁免1.23兆元美進口商品

為了緩解貿易戰對大陸經濟帶來的衝擊，大陸據報已低調對部分美國商品實施關稅豁免，涉及約400億美元（合約新台幣1.23兆元）的進口商品。分析指出，此舉是為了與美國政府的行動保持一致，而非單純展示善意姿態。

彭博報導，過去一周，一份涉及131項美國產品的免稅清單在貿易商和企業之間流傳，其中包括醫藥品和工業化學品等商品。目前尚不清楚上述清單的來源，也尚未得到大陸官方確認。但知情人士透露，至少有六家在陸企業已在未繳納關稅的情況下，進口了清單上的商品。

彭博根據大陸海關總署的數據計算，這131項商品總價值約為400億美元，佔2024年大陸自美國進口總額約24%。

此前，美國海關與邊境保護局（CBP）公告，更新有關美國實施對等關稅措施最新指引，列出電腦、智慧型手機及晶片等為豁免特定產品。蘭德中國研究中心副主任迪皮波（Gerard DiPippo）估算，該措施適用於價值約1,020億美元的商品，佔去年美國自大陸進口總額約22%。

報導稱，中美兩國豁免力度大致相同，說明大陸此舉更多是出於戰略考量，目的是要與美國政府的行動保持一致，而非單純展示善意姿態。同時，這也凸顯大陸政府優先保護大陸經濟免受貿易戰衝擊的意圖。

迪皮波表示，大陸很可能是為了避免關鍵進口的崩潰，從而減輕對經濟的損害。這些豁免措施不應被視為向美方釋放信號，因為陸方對豁免保持低調，主要通過企業管道操作，未作公開聲明。

知情人士透露，大陸官員早在4月第二周就開始讓外資企業列出對經營至關重要且難以替代的美國進口商品。此後，部分商品獲得大陸對美125%關稅的豁免。此外，豁免清單將根據大陸的需要持續調整，並稱更多商品可能被納入清單，但若找到可替代品，部分項目也可能被移除清單。