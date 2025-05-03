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為中美貿易談判鋪路？陸據報擬處理芬太尼輸美問題

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
華爾街日報報導，大陸政府正在考慮如何化解川普政府對大陸在芬太尼貿易中所扮演角色的擔憂，這可能為中美走出敵對狀態、開啟貿易談判提供一條通道。（美聯社）
華爾街日報報導，大陸政府正在考慮如何化解川普政府對大陸在芬太尼貿易中所扮演角色的擔憂，這可能為中美走出敵對狀態、開啟貿易談判提供一條通道。（美聯社）

美國總統川普此前批評大陸未有遏止與類鴉片藥物芬太尼相關的原材料流入美國，向大陸商品加徵20%芬太尼關稅。外媒報導，大陸政府正在考慮如何化解川普政府對大陸在芬太尼貿易中所扮演角色的擔憂，這可能為中美走出敵對狀態、開啟貿易談判提供一條通道。

華爾街日報引述消息人士，大陸公安部部長王小洪近日詢問，中方應如何回應美方對大陸芬太尼前驅物質出口的關切。中方可能派王小洪赴美，或安排與美國高層官員在第三國會面。但有關談判仍處於初步階段。

路透甫於4月底報導，中美雙方在貿易戰底下仍就打擊芬太尼問題持續談判，但消息人士指出，中方提出的解決方案不足以應對危機。當時大陸駐美大使館發言人劉鵬宇回應，美國芬太尼濫用問題，應該由美國自己來正視與解決。

此前，對於川普以芬太尼為由向大陸加徵20%關稅，大陸國家藥監局新聞發言人也曾回應，2024年大陸芬太尼類藥品主要出口至韓國、越南、菲律賓等國家。從未向北美地區出口過芬太尼類藥品。該發言人強調，未發現藥品生產經營企業存在違法生產經營芬太尼類藥品的情況，也未發現芬太尼類藥品從藥品生產經營企業流入非法通路的情況。

不過大陸官方近日開始釋出一些不同立場的說法，大陸商務部2日表示，美方近期多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來，中方對此正在進行評估。被外界視為中美經貿關係和緩的第一步。

美國 芬太尼

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