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兩岸人物／和億蘇嬉螢 市調員變CEO

經濟日報／ 記者林宸誼／台北報導
和億生活集團執行長蘇嬉螢。記者林俊良／攝影
和億生活集團執行長蘇嬉螢。記者林俊良／攝影

從市調員到執行長，和億生活集團執行長的蘇嬉螢不諱言，自己沒有顯赫的學歷出身，唯一就是「不向命運屈服，做任何事全力以赴」，並善用聯名打群架增加曝光率，讓集團營運更上一層樓。

引進香港米其林一星港點專門店添好運的和億生活集團創立邁向第11年，目前已經有15家添好運分店，旗下還有米其林一星拉麵Tsuta蔦與新加坡米其林一星小販了凡油雞飯麵品牌

善於品牌經營的蘇嬉螢指出，添好運儘管獲得米其林一星肯定，但不能永遠打著米其林的光環吸引消費者買單，必須要不斷創新，身邊的親友與顧客都非常喜愛「添好運」品牌所蘊含祝福寓意，於是「像是新年，就叫『新添好運』；中秋節就叫『中秋添好運』，我用這樣的方式在告訴你任何時間，你都要來添好運一下。」

「永遠不要浪費一場好危機。」蘇嬉螢表示，添好運於2017年，引入線上會員系統，隔年開始跟外送平合作，沒想到2020年後，也就是新冠疫情期，加速公司數位轉型，「例如開發線上線上訂餐，及自己的電商平台，另外還推出冷藏的港點和冷藏食品，甚至還有送餐機器人，解決了缺工問題。」

「我的座右銘就是要有溫暖，但不妥協，要在安靜中不慌不忙。」她坦言，念小學時父親做生意失敗，在母親朋友幫助下念完國中，高中開始她就決定半工半讀，做過市議員助選員，也曾在楠梓加工區當過作業員，也擺過地攤被警察追。

讀大學時，她就在市調公司打工，為了賺學費生活費，上司交代的工作，一定拼命完成。蘇嬉螢說：「我還記得有一次的市調主題是飼料的問卷，很多同事都覺得很棘手，我也沒多想單槍匹馬到桃園八德，一家一家的找尋養豬戶。那天下著大雨，我整天幾乎沒有吃東西，一路從有門牌號碼找到沒有門牌號碼，最後憑藉著遠遠聞到臭味，才找到養豬戶位置，回台北後也病倒了。」

品牌 米其林

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