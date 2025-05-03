貿易緊張趨緩 人民幣大漲

中美關稅戰有緩和跡象，帶動人民幣回升。離岸人民幣對美元昨（2）日升破7.23，一天內大漲近500基點，為3月20日以來近一個半月最高，漲幅約0.7%。陸媒指出，愈來愈多跡象表明，貿易緊張局勢出現緩和，市場做多情緒開始釋放。

經濟通報導，大陸商務部最新表示正在評估與美國就關稅問題展開談判，中美貿易緊張有緩和趨勢，提振風險情緒，離岸人民幣對美元昨日開高走高，一路升破7.26、7.25、7.24。

大陸商務部發言人就美中是否進行談判以答記者問形式首次對中美雙方溝通做出積極正面回應，發言人表示，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。