陸跨境電商出貨 祭新招

美國昨（2）日起對來自大陸的800美元以下小額包裹，徵收其申報價值120％或每件100美元的關稅。大陸跨境電商除了紛紛漲價因應之外，拼多多旗下Temu在美國的全託管業務基本停擺，平台為緩解衝擊推出新模式，開放半託管賣家直接從大陸發貨，以此免除高昂倉儲成本和庫存積壓風險。

《華爾街日報》報導，在正式取消關稅豁免前，SHEIN及Temu都已先行提高價格，據來自大陸電商定價和銷售追蹤者Geekbi的資訊顯示，這兩個網站上的一些商品價格上漲40％至100％之多。

此外，Temu上從大陸直接發貨的商品基本已經消失。Temu原本在結帳時會單獨列出美國關稅對此類商品的影響，列出的進口費用往往超過商品本身的價值。

近日，Temu似乎轉為只展示出標註為本地、無進口費用的商品，這意味產品已被賣家進口到美國並存放在美國倉庫中。

界面新聞指出，目前Temu美國全托管業務基本停擺，平台已經下架美區全托管商品連接，很多輕小件急需庫存售賣。一位洛杉磯當地消費者表示，目前Temu上只有「Local」標識的半托商品連結，且單價低於5美元的低價小商品漲幅超過80%，客單價在30美元以上的商品漲幅則在50%以下。

某些訂單的結帳頁面則已新增「進口費用」一欄。

同一時間，Temu近日面向半託管賣家開啟「美國Y2模式」，支持大陸賣家從本地直接發貨到美國。Temu的全託管是由賣家將商品資訊上傳到平台、將貨物送到指定的大陸國內倉，後續產品銷售、倉儲、跨境物流等經營工作均由平台完成。