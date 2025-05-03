兩岸人物／岳豐董座 跟著川普布局

以生產傳統連接線材起家的岳豐科技（6220），曾在2016年川普當選美國總統的同一天，決定以4,000萬美元、100％收購美國Monoprice；隔年並在菲律賓成立銷售公司和工廠，沒想到今年再次遇上美國對全球課徵對等關稅，其中對菲律賓課徵僅17%，讓岳豐意外受惠，背後推手是該公司董事長葉春榮。

葉春榮因不滿於現狀，從19年前就開始力圖轉型，從「生產一條龍」進化到「產銷一條龍」，分別在2006年、2016年併購美國實體通路商Prime Wire&及Cable電商平台Monoprice，整合線上線下通路打入美國市場，並切進車用與5G相關線材，被喻為「美國概念股」。

葉春榮指出，中美貿易戰後企業最擔心的，是什麼都不確定，尤其川普2.0，貿易戰何時結束、通膨是否發生、關稅影響生產基地布局、供應鏈可能斷鏈、客戶訂單可持續性，都是不確定。至於台商要如何求生存，他認為現階段企業保命，就是停、聽、看等待時機，掌握現金流與客戶溝通談判，企業內部開源節流。

他表示，當時到菲律賓，先是買地設銷售公司，2023年起租廠房跟倉庫。「去年原本要蓋廠房，後來川普選上美國總統後，就決定繼續租廠房。」葉春榮苦笑地說：「雖然我們公司很靈活，一直變，但川普變得比我們還快，所以現在公司投資變得比較保守，現金留多一點。」

受川普1.0衝擊，岳豐決定到東南亞設廠，考察過所有國家後，剩下越南、泰國、菲律賓，他表示，「從成本來看，最便宜是越南、其次是菲律賓，最高的是泰國。」

精於成本控制的葉春榮進一步分析：「台企只要遷出大陸，不管到東南亞或回台，成本都得要加上10%到12%。」他解釋，東南亞效率只有大陸七成，此外所有東南亞國家供應鏈完整性不如大陸，「但是那時川普1.0課大陸25%左右，為了這25%關稅，企業不得不出去。」

而選擇菲律賓不選擇越南，葉春榮認為，首先越南也缺電，有38%電力跟大陸採購，此外越南人口才9,000萬，未來一定會缺工。加上越南未來很有機會會被美國盯上課高關稅，因為2018年中美貿易戰一開始打，很多陸企都往越南搬。

此外，越南勞工每次罷工就得要加薪，葉春榮指出，越南罷工兩次，人工成本就等於這次美國對越南課46%的關稅。」

岳豐目前在江蘇無錫和廣東東莞各有一個工廠。