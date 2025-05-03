A股公司買庫藏股 掀熱潮

Choice數據顯示，2025年以來，已有812家A股上市公司實施購買庫藏股，累計金額為人民幣430億元（新台幣1,935億元）。其中，貴州茅台購買庫藏股的金額位居榜首，金額達人民幣19億元（新台幣86億元）。

財聯社報導，從上市公司購買庫藏股的金額來看，有13家公司金額超過人民幣5億元，包括貴州茅台、海康威視、徐工機械、紫金礦業、京滬高鐵、中國建築、京東方A、華懋科技、牧原股份、中遠海控、德賽西威、鄭煤機和東方雨虹。

總市值超過人民幣1.9兆、主業是茅台酒及系列酒生產與銷售的貴州茅台，4月8日公告，截至2025年4月7日累計購買庫藏股131萬股，占總股本比例為0.1%，支付金額為人民幣19億元。

此次購買庫藏股價格區間，為每股人民幣1,417元至1,584元。購買庫藏股計畫於2024年11月27日股東大會通過，預計金額為人民幣30億元至60億元，用於註銷並減少註冊資本。目前，公司將按照購買庫藏股金額上限，儘快完成剩餘約人民幣40.5億元的回購及股份登出程序。

總市值超過人民幣2,600億的大陸最大安防視訊監控產品供應商海康威視，於3月31日公告，截至2025年3月31日收盤，透過購買庫藏股股份累計4,050萬股，占公司目前總股本的0.4%，最高成交價每股人民幣32元，最低成交價為每股人民幣27元，成交總金額為人民幣12億元。

總市值人民幣1,000多億元，主要產品為起重機械、鏟運機械、壓實機械、路面機械等的徐工機械4月18日公告，截至4月17日，公司已累計購買庫藏股1.2億股，占公司總股本的1.02%，累計金額人民幣10.36億元。

總市值人民幣4,600億元、主要產品是礦產銅、礦產金、礦產銀等的紫金礦業，於4月10日公告，截至4月10日，公司購買庫藏股股份數量6,431萬股，占總股本的0.24%。購買庫藏股最高價格每股人民幣16元，最低價格每股人民幣15元，均價每股人民幣15元，金額人民幣9億元。 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康