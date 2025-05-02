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香港首季GDP預估年增3.1% 短期仍受中美貿戰困擾

中央社／ 香港2日電

香港首季本地生產總值（GDP）預估年增3.1%，高於去年第4季的2.5%，但港府表示，本地經濟短期內仍受中美關稅戰困擾，存在不確定性。

政府統計處今天公布今年首季的本地生產總值預先估計數字。根據預先估計數字，首季本地生產總值較去年同期實質上升3.1%。貨品出口總額較去年同季成長8.7%，也大幅高於去年第4季的1.3%；同期間，貨品進口上升7.4%，而去年第4季的增幅為0.4%。

政府發言人評論指出，今年首季，本地經濟穩健擴張，主要受惠於整體貨物出口加快、訪港旅客增加，以及服務輸出持續擴張等。

展望未來，發言人說，隨着4月初全球貿易摩擦因美國大幅增加進口關稅而急劇升溫，全球經濟的下行風險顯著上升，極大的貿易政策不確定性將抑制國際貿易往來和投資氣氛，從而困擾香港經濟的短期前景。

美國 香港

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