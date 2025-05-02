中美經貿局勢現緩和 離岸人民幣大漲近500點

中美關稅戰有緩和跡象，帶動人民幣回升。5月2日，離岸人民幣對美元升破7.23，一天內大漲近500點，為3月20日以來最高，漲幅約0.7%。陸媒指出，越來越多跡象表明，貿易緊張局勢出現了邊際緩和，市場做多情緒開始釋放。

經濟通報導，大陸商務部最新表示正在評估與美國就關稅問題展開談判，中美貿易緊張有緩和趨勢，提振風險情緒，離岸人民幣對美元今日開高走高，一路升破7.26、7.25、7.24。

大陸商務部發言人就美中是否進行談判以答記者問形式首次對中美雙方溝通做出積極正面回應，發言人表示，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。

彭博指出，大陸表示正在評估與美國就貿易進行談判的可能性，這是自美國總統川普上個月提高關稅以來中美可能開始談判的第一個跡象。