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智元機器人公司引述習近平話「能不能讓機械人參加足球隊?」

中央社／ 台北2日電

中共總書記習近平日前在上海視察，智元機器人聯合創始人彭志輝向習近平介紹該公司的機器人產品，該公司的新聞稿引述習近平說：「以後能不能讓機器人參加足球隊」。

新華社此前報導，習近平4月29日前往上海視察，將人工智慧（AI）作為首先視察對象。習近平視察位在徐匯區的AI大模型專業孵化和加速平台「模速空間」。上海「模速空間」被稱為「大模型創新生態社區」，已有100餘家企業進駐。

據智元機器人公司4月30日發出的新聞稿，智元機器人聯合創始人及執行長彭志輝向習近平介紹智元機器人產品與場景算法。

彭志輝表示，該公司今年3月發布了全智慧靈動機器人靈犀X2，集運動智慧、交互智慧、作業智慧於一體，完美詮釋了具身智能「AI+本體」的產品技術特點。

新聞稿表示，「總書記風趣地點評道，『以後能不能讓機器人去參加足球隊』」。從新華社的相片可見，習近平站在機器人前觀賞。

習近平曾經提出中國要成為足球強國的願景，但迄今中國足球水準倒退，更成為貪腐的溫床。

上海 習近平 足球

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