今年第一季大陸民眾來台逾15萬人 回升至疫情前19.4%

疫情後兩岸人員往來持續復甦，大陸地區人民來台的部分，今年第一季達15萬餘人次，較去年同期9.5萬人次增長59%，而相較疫情前的2019年第一季，人數則已回升至當時的19.4%。

移民署日前公布今年第一季大陸地區人民進入台灣地區的統計，今年第一季來台的大陸地區民眾為15萬2,344人次，其中專業交流2,990人次、商務交流1萬6,986人次、小三通4萬7,308人次、其他（社會交流、觀光等）為8萬5,060人次。

與去年同期相比，第一季來台人數由9萬5,791人次大幅增長59%，主要增長的項目是小三通。去年第一季僅有404人次大陸民眾循小三通進入台灣地區，今年第一季則為4萬6,265人次，增長達117倍。

據悉，政府的統計當中，係把去年8月以後，大陸福建省恢復來馬祖、金門地區旅遊的觀光客，計入小三通，而非計算觀光客與探親、團聚等的「其他」欄位，所以政府也多次公開表示陸客自大陸來台數「是零」（另據行政院官網，去年第三地陸客來台為11.6萬人）。

至於今年第一季的數據，相較於疫情前的2019年第一季，仍有巨大落差。2019年第一季大陸民眾來台為78萬5,386人次，今年的第一季僅為2019年的19.4%。

對於陸客來台情況，2023年我方宣布恢復第三地陸客來台、2024年大陸恢復福建旅客到金馬後，一直未有新突破，大陸於2025年春節前宣布開放福建、上海團客來台，但我方政府要求先循小兩會談判協商。

日前在記者會上，陸委會副主委梁文傑對於是否開放第二類陸客來台，曾表示「有在討論」，接近於自由行。