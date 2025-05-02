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歐盟航空安全總署：中製客機C919獲認證需3至6年

中央社／ 台北2日電
中國生產的C919大飛機，目前持續增加航線，其國產引擎測試也受矚。( 中新社）
中國生產的C919大飛機，目前持續增加航線，其國產引擎測試也受矚。( 中新社）

中國國產客機C919欲進軍國際市場，但歐盟航空安全總署署長吉耶梅表示，C919無法在今年內獲得認證，需要3至6年的時間完成認證審查。

香港01報導，法國媒體「新工廠」（L'UsineNouvelle）4月28日報導說，歐盟航空安全總署（EASA）署長吉耶梅（Florian Guillermet）表示，「正如我們正式通知該公司的聲明，C919並無法在2025年內獲得認證，我們應該會在3到6年內完成C919的適航認證審查」。

吉耶梅表示，歐盟航空安全總署早在4年前便與中國商飛展開合作，從設計、零組件驗證到後續試飛階段，中方投入大量的資源、承諾和技術手段，「我認為他們總有一天會成功」。

報導分析，在中美關係持續緊張之下，北京原期待歐盟能成為平衡西方壓力的合作對象。然而，歐盟航空安全總署此番態度顯示，中國客機要想取得國際主要監管機構的安全背書，仍須長時間驗證。

報導指出，目前C919僅獲得中國的認證，僅能在中國大陸及香港執飛。

報導指出，除了尚未獲得歐盟的適航認證，C919目前還面臨另一項挑戰，因為其核心零組件如發動機、航電與機翼大多仍仰賴歐美供應鏈，在貿易戰升級的背景下，C919恐再度面臨技術封鎖與出口限制風險。

北京 歐盟 香港

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