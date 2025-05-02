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我駐阿大使投書提參加WHA 陸使館批：將衛生問題政治化

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸駐阿根廷大使館發言人1日表示過去一年台灣專家參與世衛組織技術活動共11批，也認為民進黨政府將「衛生議題政治化」。圖為大陸駐阿根廷大使王衛。（圖／取自大陸駐阿根廷大使館微信公眾號）
大陸駐阿根廷大使館發言人1日表示過去一年台灣專家參與世衛組織技術活動共11批，也認為民進黨政府將「衛生議題政治化」。圖為大陸駐阿根廷大使王衛。（圖／取自大陸駐阿根廷大使館微信公眾號）

第78屆世界衛生大會（WHA）將於19日至27日在日內瓦舉行，我駐阿根廷代表謝妙宏大使日前投書阿根廷媒體，籲請國際社會正視大陸惡意扭曲聯大第2758號及世界衛生大會WHA25.1號兩決議企圖阻撓台灣參與WHA，而大陸駐阿根廷大使館則回批指出，這完全是「徹頭徹尾的謊言」，強調台灣當局出於一黨私利將衛生問題政治化，並提及「過去1年，中國臺灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動共計11批」。

謝妙宏先前在阿根廷第一大報紙「號角日報」（Clarin）投書，籲請國際社會正視大陸惡意扭曲聯大第2758號及世界衛生大會WHA25.1號兩決議企圖阻撓台灣參與WHA，文中並強調該等決議並未提及台灣亦未授權中國大陸代表台灣。

大陸駐阿根廷大使館1日以發言人名義指出，近日「有人」在阿根廷媒體發文，謊稱「聯合國大會第2758號決議及世衛大會第25.1號決議無法賦予中國代表臺灣參與世衛組織事務的權利」，「這完全是徹頭徹尾的政治謊言」。

該發言人強調，世衛大會已連續8年拒絕討論涉台提案，「每年都有百餘個國家堅持一個中國原則，反對台灣參加世衛大會，這充分說明一個中國原則是人心所向、大勢所趨、不容挑戰」。

該發言人也批評民進黨政府口口聲聲講「維護台灣人民的健康權」，「卻一味出於一黨私利將衛生問題政治化」。其強調，大陸衛生部門與世衛組織秘書處2005年簽署諒解備忘錄，對台灣地區專家在一個中國原則下參加世衛組織技術活動作出了妥善安排。台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取和通報突發衛生事件資訊，也能夠及時向世衛組織通報。

發言人又透露，「過去1年，中國台灣醫療技術專家參加世衛組織技術活動共計11批」。最後重申，大陸同阿根廷建交半個多世紀以來，阿方始終堅定恪守一個中國原則，大陸也始終堅定支持阿根廷對福克蘭群島主權的正當要求。大陸將同阿方一道秉持建交初心，繼續在涉及各自核心利益問題上堅定相互支持。

公開資料顯示，台灣參加世界衛生組織的相關問題，出現突破是在2005年4月29日的國共兩黨領導人連胡會後的新聞公報，第五點提到促進協商台灣民眾關心的參與國際活動的問題。促進恢復兩岸協商之後，討論台灣民眾關心的參與國際活動的問題，包括優先討論參與世界衛生組織活動的問題。雙方共同努力，創造條件，逐步尋求最終解決辦法。

連胡會已經20年過去了，對於當年歷史，近日出席海峽兩岸經貿文化交流協會舉辦的「和平之旅20周年」活動時，前國民黨副秘書長張榮恭在演講中詳述當年連胡會五項願景中對於台灣國際空間的描述，他強調新聞公報特別提到優先討論台灣參與世界衛生組織的問題，隨後大陸在「幾個月之內」，約莫5、6月已經與世界衛生組織的秘書處談好，台灣的專家可以參與，所以那時雖是民進黨籍的陳水扁執政，台灣專家已經可以參加世衛組織活動。至於世界衛生大會是到馬英九上台之後出席；ICAO會議則於2013年開放台灣參加。

張榮恭當時強調，國際空間一定要跟大陸取得默契，台灣不論怎麼闖，「什麼美國國會支持，美國國務院再怎麼聲明，那是一點用處都沒有，這就是很實際的例子」。

WHA 阿根廷

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