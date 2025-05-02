快訊

黑貓「劈腿喝水」畫面太狂！主人靠近牠淡定轉頭：你是有什麼問題嗎

大型商場摩天輪「偽娘」自瀆還拍片！警方要查辦公然猥褻

剴剴案欠揍裝死簡訊惡保母稱是開玩笑 審判長怒斥：開什麼玩笑！

休息時間回覆工作訊息 中國法院判賠39萬元加班費

中央社／ 台北2日電

中國官方近期宣示整治內捲式競爭，督促企業停止加班。中國法院日前審理一名員工利用休息時間回覆主管訊息、處理工作事務一案，判定公司須支付人民幣9萬元（約新台幣39萬元）加班費

據極目新聞，一名李姓員工2021年入職某間公司後，經常在休息時間收到公司主管的來訊，要求回覆工作訊息、修改計畫方案等。

2023年因公司業務調整，該名員工與公司協商離職，並要求公司支付休息日的加班費，共計12萬元，雙方未能對此達成一致，轉向法院審理。

武漢市青山區人民法院去年4月受理該案，根據李姓員工提供的微信聊天記錄、工作事項統計表等證據，證明其有利用休息時間回覆工作問題，且已超出簡單溝通範疇，需進行實質性處理。對於其提交微信聊天記錄顯示在工作時間之外處理工作事項的時長，應當認定為加班時長。

法院最終判決該公司應向李姓員工支付2021年至2023年加班費9萬元，該公司提起上訴，二審維持原判決。

中國社會內捲競爭嚴重，企業加班文化盛行，官方認為有礙提振消費、不利企業發展。隨著中共中央經濟工作會議提出綜合整治內捲式競爭後，中國市場監管總局日前舉行座談會與企業負責人討論與相關議題；中國國家發改委日前也強調，不得違法延長勞動者工作時間、鼓勵彈性休假。

加班費 微信

延伸閱讀

爆「離職潮」？北市青年局：有更好生涯規畫都支持

高雄警夜間稽查避難所遭議 原來與「城鎮韌性」有關

住院醫學習獎勵金影響加班費 北市聯醫說明

獎勵金算不算工資？ 苗博雅：若訴訟 聯醫恐付加班費

相關新聞

美中誰先開始談？陸學者：陸外長財長赴美對方避而不見

美國與大陸關稅戰持續僵持，大陸商務部2日上午首度清楚表態立場，表示美方近期透過相關方面多次主動向陸方傳遞訊息，希望談起來...

陸商務部首次積極回應美中關稅談判 發言人：正就美中談判進行評估

大陸商務部發言人就美中是否進行談判以答記者問形式首次對中美雙方溝通做出積極正面回應，發言人表示，中方注意到美方高層多次表...

中吉烏鐵路主幹道動工 先開挖吉爾吉斯3座隧道

大陸與吉爾吉斯、烏茲別克合作建造的中吉烏鐵路，主幹道在近日舉行實質性施工，針對吉爾吉斯境內的3座隧道開始挖掘，均為單洞單...

海外倉、境外廠、轉嫁成本 美小額包裹稅 中電商3招迎戰

美國在2日終止對來自中國和香港的小額包裹的免稅待遇，並對小額包裹商品徵收的關稅從90%上調至120%。不少企業已通過提前...

黃金周盛況再現 五一逾21萬內地客湧香港 同比升18%

內地的五一黃金周1日展開，大批旅客湧來香港旅遊，盛況再現。1日截至晚上9時，內地訪港旅客錄得超過21.3萬人次，較去年黃...

港最低時薪上調至5.4美元 李家超讚打工仔女是重要基石

香港港府在勞動節宣布調升本地打工族薪水，自即日起，本地官方規定最低工資由每小時40元上調至42.1元（港幣，下同，約5....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。