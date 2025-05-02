陸稱評估與美談判　北京學者：取決於關稅能否全面取消

面對美國幾次表態，願與中方進行經貿談判，大陸商務部今早首次證實，「對此，中方正在進行評估」。對美中經貿談判可能進展，北京國關學者時殷弘受訪認為，仍取決於美國總統川普自2月初以來，對大陸徵收的「超級關稅」能否全面取消；中國人民大學國際事務研究所所長王義桅坦言，可能還是一場持久戰，「打打談談」，不可能一下子解決問題。

就美中經貿談判，王義桅認為，既然美方一再表示願意談判，證明自身已遭受到貿易戰很大的衝擊，尤其川普的百日維新沒能實現承諾，6月將有美國國債到期，機構紛紛下調美國經濟增長預期等。

王義桅表示，中方已多次強調，貿易戰是雙輸的，如果美國是真心想要談判，大陸也願意評估美方的誠意，「到底是虛張聲勢，還是動不動說中國要屈服，還是拿出嚴肅的一些談判方案來」。站在中方立場，王義桅說，美國所有強加的關稅都是不合理的，要全部取消以後，才能再重新談中美之間的經貿關係和世界秩序。

時殷弘受訪認為，與北京方面多次毫無保留的拒絕相比，此次商務部的聲明似乎比較「溫和」，但事態發展，仍取決於川普能否全面取消自2月初以來對大陸加徵的超級關稅。

就美中可能何時進行談判及影響，時殷弘分析，即使雙方進行談判，也不太可能透過例如要求大陸購買數千億美元的美國產品的方式，來達成相互降低關稅至20%以下的協議。另在川普對其他國家實施90天關稅豁免期下，時殷弘提醒，如果美國與其他貿易夥伴的進展越大，中美實現協議的前景就越渺茫。

王義桅認為，如果中美不能盡早進行（談判），全球人類都將生活在貿易戰的影響下，尤其許多問題也都是世界性問題，例如美國國債、製造業回流等。但他也提到，美方發起貿易戰，不是說要回到過去的狀態，而是觀察大陸經濟韌性，和重新認識世界、認識自己的一個過程，表面上是貿易戰，實際上是未來發展趨勢、引領世界的較量。

因此，王義桅坦言，中美還將有一個比較長期的博弈階段，「可能還是持久戰，打打談談，不可能一下子解決問題」，影響因素包括部分美國國債六月到期後，九月還有，和待七月90天關稅豁免期後世界上其他國家如何反應，及大陸自身的科技創新突破等。