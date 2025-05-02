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陸商務部首次積極回應美中關稅談判 發言人：正就美中談判進行評估
大陸商務部發言人就美中是否進行談判以答記者問形式首次對中美雙方溝通做出積極正面回應，發言人表示，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。
有記者問：近期美方多次表示，正與中方就經貿問題進行談判，並會達成協議，請問商務部對此有沒有進一步的消息和評論？
發言人即答稱，中方注意到美方高層多次表態，表示願與中方就關稅問題進行談判。同時，美方近期透過相關方面多次主動向中方傳遞訊息，希望與中方談起來。對此，中方正在進行評估。
他表示，中方立場始終如一，打，奉陪到底；談，大門敞開。關稅戰、貿易戰是由美方單方發起的，美方想談就應拿出談的誠意，要在糾正錯誤做法、取消單邊加徵關稅等問題上做好準備，拿出行動。
發言人表示，我們注意到，美方近期不斷調整關稅措施放風。中方想要強調的是，任何可能的對話、會談中，如果美方不糾正錯誤的單邊關稅措施，則說明美方完全沒有誠意，且會進一步損害雙方互信。說一套、做一套，甚至試圖以談為幌子，搞脅迫訥詐，在中方這裡是行不通的。
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