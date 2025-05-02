陸二手房跌價 維穩壓力增

中指研究院報告顯示，4月大陸百城新房價格較前月小幅上漲0.14%，二手房價格較前月跌幅擴大至0.69%。二手房市場是大陸官方穩房市的「錨」，可以理解為穩房市主要是要穩二手房。

最新數據顯示，4月大陸百城新建住宅均價為人民幣16,764元／平方公尺（每坪約新台幣24.44萬元），受部分城市優質改善項目入市帶動，較前月上漲0.14%，較去年同期上漲2.5%。

二手房方面，核心城市二手房市場維持一定活躍度，但在掛牌量較高情況下，以價換量仍是市場主流，4月百城二手住宅均價為人民幣13,892元／平方公尺（每坪約新台幣20.25萬元），較前月跌幅擴大至0.69%，較去年同期下跌7.23%。

新房市場方面，一線城市價格較前月上漲0.37%，其中上海在改善項目入市帶動下，新房價格較前月上漲0.61%；二線城市新房價格較前月上漲0.10%，其中杭州較前月上漲0.95%；三、四線城市新房價格則較前月下跌0.11%。

二手住宅方面，一線城市價格較前月下跌0.36%，上海二手房市場保持較高活躍度，購房需求釋放帶動業主預期修復，價格較前月跌幅收窄至0.32%；二線城市價格較前月下跌0.77%，部分城市受取消限售影響，二手房掛牌量有所增加，短期房價面臨一定壓力；三、四線城市二手住宅價格較前月下跌0.73%。