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陸百強房企銷售 延續弱修復

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
大陸百強房企4月銷售總額降幅有所擴大。（中新社）
大陸百強房企4月銷售總額降幅有所擴大。（中新社）

據大陸房市調查機構統計數據，今年前四個月，大陸百強房企銷售總額年降幅較前三月基本持平，4月單月降幅有所擴大。業內認為，短期核心城市有望繼續修復，但市場分化仍將延續，5月房市成交或將延續弱修復態勢。在3、4月房市表現黯淡下，大陸多地也用各種花式促銷搶攻五一假期行情。

中指研究院數據顯示，大陸百強房企前四月銷售總額為人民幣1.1兆元，年減10.2%，降幅較前三月基本持平。但4月單月，百強房企銷售額年減16.9%，較3月單月降幅有所擴大。前四月銷售總額超人民幣百億房企有25家，較去年同期較少三家，50億房企52家，較去年同期減少五家。

克而瑞研究中心統計，4月百強房企實現銷售金額人民幣2,847億元，月減10.4%、年減8.7%。累計前四月百強房企實現銷售金額約人民幣1兆元，年減6.7%。

展望後市，克而瑞研究中心預計，5月房市成交總量或將延續低位波動，絕對量與4月持平或小幅微增，年增率或與去年持平，延續弱修復態勢。

其中，核心一、二線城市中，北京、上海、深圳、成都、杭州等受供給約束日益加劇，未來成交放量程度主要取決於高端住宅供應；武漢、天津等二線城市短期內市場有止跌回穩態勢；部分弱二線和三、四線城市短期內高庫存問題難解，整體去化難言樂觀。

一線城市房市回溫，當地房企正把握五一假期看房潮推房。比如北京房企藉「好房子」的概念推出專門的營銷活動，積極卡位市場；廣州各大開發商則以低於市場預期的價格持續搶占客戶資源；在深圳，不少房企參與「好房節」，並借助「以舊換新」促銷售，真金白銀補貼購房者。

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