復甦慢又遇關稅戰 陸3大航空Q1虧166億

中國航空業疫後復甦的腳步緩慢，市場內捲競爭加劇、消費疲弱，近期又遇上美中關稅問題，可說是雪上加霜。據統計，今年第1季中國三大航空公司總虧損約達人民幣37.82億元（約新台幣166億元），虧損幅度較去年同期擴大。

路透報導，中國國有三大航空公司近日發布今年第1季財報顯示，這三家公司當季不但未能轉虧為盈，整體虧損幅度較去年同期擴大。截至目前，已經連續5年出現年度虧損。

北京日報引述數據指出，三大航空公司中，中國國航今年首季營收400.23億元，年減0.11%，淨虧損20.44億，較去年同期大增22.07%；南方航空首季營收434.07億元，年減2.68%。淨虧損約7.47億元，與去年同期獲利7.56億元相較轉盈為虧；東方航空首季營收334.06億元，年增0.65%，淨虧損9.95億元，大於去年同期虧損的8.03億元。

報導提到，由於中國國內的經濟壓力，外部則因政治情勢緊張而抑制需求，中國的國際運能相較2019年仍低了約20%左右。航空業也擔心美國總統川普的對等關稅政策可能會抑制全球經濟成長，進而抑制航空客運和貨運的需求。

第一財經日前報導也提到，航空業競爭加劇，公務與商務的需求不足，以及匯率波動等多重因素的影響，其中市場內捲競爭加劇，旅客結構變化，機票價格水準持續下降，這些影響都反映在財報中。

報導另引述中國航空運輸協會的資料指出，雖然2024年的旅客量創歷史新高，但全年的經濟艙平均票價比2023年下降超過10%。這樣的趨勢在2025年仍在延續，以今年中國春運為例，民航旅客量再創歷史新高，但票價比2024年春運同期便宜。