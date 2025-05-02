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廣交會開幕 1.2萬家企業參展

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

第137屆中國進出口商品交易會（以下簡稱廣交會）第三期5月1日在廣州開幕，以「美好生活」為主題，設有21個展區。本期線下展覽總面積51.5萬平方米，展位數量24560個，參展企業12043家，展覽題材包括玩具及孕嬰童用品、家用紡織品、文具、健康休閑用品。

本屆廣交會第三期共有849家品牌企業參展；擁有國家級高新技術企業、製造業單項冠軍、專精特新「小巨人」等稱號的優質特色企業超2200家，比上屆增加100多家，參展企業結構更優、質量更高。 　　

中國企業以優質產品持續拓展國際市場。大連泛瑞客製衣有限公司業務員宮麗芸接受中新社採訪時表示，公司主要生產西裝等產品，目前客戶主要集中歐洲地區。宮麗芸表示：「我們已經參加多屆廣交會，每年藉助廣交會邀請老客戶到廣交會現場洽談，看看未來是否有更多的合作機會。希望通過廣交會挖掘更多新客戶」。

在地毯及掛毯展區，石家莊市鴻旭地毯有限公司展出兔毛3D地毯、貂絨地毯等產品，吸引了眾多境外採購商駐足諮詢。公司銷售經理李芳芳表示，該公司重視地毯產品創意設計，滿足不同國家和地區的客戶需求，受到消費者青睞，近年來歐洲地區市場出口增長較快。 　進口展方面，本屆廣交會第三期共有來自30個國家和地區的284家企業參展，其中來自韓國、土耳其、埃及、馬來西亞、印度尼西亞等21個共建一帶一路國家的205家企業參展，占比約七成，企業展出的產品包括食品、體育休閑用品等。

客戶 馬來西亞

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