陸百城新房價格上漲 二手房價下跌

4月份，大陸主要城市房地產市場延續回穩勢頭。中指研究院5月1日發布的數據顯示，4月份，中國100個城市新建住宅平均價格為每平方米16764元（人民幣，下同），環比上漲0.14%；同比上漲2.50%。100個城市二手住宅平均價格為每平方米13892元，環比下跌0.69%；同比下跌7.23%。

中新社報導，從市場表現來看，4月，儘管房企推盤節奏有所放緩，但在部分城市優質改善項目入市帶動下，百城新建住宅價格環比保持結構性上漲。二手住宅方面，4月核心城市二手房市場維持一定活躍度，但環比有所回落，在掛牌量較高背景下，以價換量仍是市場主流。

從各主要城市來看，受優質改善項目入市帶動，4月，杭州新房價格環比上漲0.95%；上海、合肥緊隨其後，漲幅分別為0.61%、0.59%；徐州、金華等7個城市新建住宅價格環比漲幅在0.2%-0.4%。

4月份，多地出台了支持性樓市政策。四川取消普通住宅和非普通住宅標準。無錫取消限售並且暫停市區新建商品住房銷售價格備案。杭州主城四區契稅優惠認定範圍調整為按區認定。合肥、蘇州等優化住房公積金政策。

中指研究院認為，4月末中共中央政治局會議定調後，樓市各項支持性政策有望加快落實。需求端，城中村和危舊房改造有望加快，配合貨幣化安置政策，將對促進需求釋放起到積極作用；更多城市或通過降低購房門檻、加大購房補貼力度等方式激發住房消費潛力。供應端，存量商品房收購政策的支持力度有望加大；同時，多地已發佈「好房子」建設標準，通過優質供給促進市場回穩。

該機構預計，在房地產供需兩端政策的持續發力下、優質住房供給的增加帶動下，核心城市樓市有望保持修復。