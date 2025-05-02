長三角首店首發經濟 消費新動能

從首發、首店、首秀，到首展、首演、首創，大陸「五一」假期迎來了傳統消費旺季，長三角各地解鎖首店首發經濟密碼，「得新應首」持續激發了消費市場新動能。

新社報導，新店近期在長三角扎堆開業。5月1日，京東在南京的首家超大型沉浸式綜合購物中心京東MALL開業，面積近3萬平方米，涵蓋200多家海內外品牌、20餘萬種商品。4月30日，江蘇首家蘇寧易購Max店在南京開業。4月19日，國際連鎖零售巨頭奧樂齊（ALDI）在蘇州、無錫同時開出江蘇省內的雙首店，同日南京首家「盒馬NB」開門迎客。4月15日，作為安徽首店的合肥山姆會員商店啟動營業。

網紅奶茶的首家門店、動漫「榖子」的首發新品、熱門IP的首個展覽、時尚潮牌的首個秀場…首發場景正成為當前消費市場的流量通道，消費新場景、新模式受到年輕人關注。

以南京的首店為例，京東MALL融入了電競娛樂、咖啡烘焙、個護美妝等超過30個體驗場景，從3月試營業至4月29日成交額突破1.5億元（人民幣，下同），建店以來累計銷售額突破3.3億元；蘇寧易購Max店集合「科技+生活+社交」零售空間，以烘焙課堂、電競賽事、親子智教等吸引年輕人線下社交等。

在業內人士看來，首發經濟形成了涵蓋新品發佈、首店落地、總部經濟的全鏈條產業生態，是地區商業活力、消費實力、創新能力、國際競爭力、品牌形象和開放度的註腳，是消費升級、產業革新的重要抓手。

從上海國際消費中心的首店，到南京、杭州的全球首展首秀，到安徽科創高地的首發場景，作為中國消費能級最高的區域之一，長三角地區正以首發經濟為抓手重塑產業格局。各地以首店、首發經濟為引擎，融合本地特色產業加速產城融合，構建「首發經濟-商圈迭代-服務升級」的生態閉環，為拉動消費持續蓄力。

上海市商務委員會副主任劉敏表示，隨著今年「首發上海」活動啟動，將推動細分行業的消費新品在上海首發首展，推動潮流活動提質升級，讓首發經濟成為上海城市的「新名片」。

江蘇省商務廳流通處相關負責人表示，該省將大力發展首發、首店經濟，支持開展新產品新業態新場景的展覽、展示、展演，同步推出夜宴、夜飲等消費服務。