比亞迪4月銷量大增21%
大陸新能源車企陸續交出4月成績單，龍頭比亞迪繼續保持領先，單月銷量突破38萬輛，年增21.3%；1-4月累計新能源汽車銷售超過138萬輛，年增46.9%。
小米電動車SU7爆出一宗碰撞後起火致命意外後，最新公布4月交付量逾28,000輛，較3月公布逾29,000輛，罕見按月下跌，但若與去年4月相比大增近三倍。
其他新勢力車廠，零跑汽車4月交付量突破4萬輛蟬聯新勢力銷售冠軍，小鵬汽車 、理想汽車亦維持3萬輛以上交付量。
整體而言，4月電動車交付量快速升溫。
其他傳統車企旗下新能源品牌銷量持續增長，比如廣汽埃安4月全球銷量28,301輛，年增率略有增長。
上汽旗下新能源品牌智己汽車4月交付4,366輛，年增55%；吉利控股旗下電動車品牌極氪科技集團（含極氪、領克）4月銷量41,316輛，年增18.7%。
長安汽車旗下深藍汽車4月全系交付20,138輛，年增58%；東風汽車旗下嵐圖汽車4月銷量10,019輛，年增150%。
大陸乘聯會日前發布最新銷量預測數據，料4月狹義乘用車零售市場175萬輛，年增14.4%。其中，新能源車零售量預計90萬輛，並預計4月新能源車滲透率達51.4%。
該機構分析，受到「兩新」政策拉動，春節後市場熱度較高，各地也於3月底推出促消費政策，4月上半月整體車市仍維持3月底人氣，年增率平穩增長。而4月下旬在上海車展新車推出與促銷下，再迎銷售高峰。
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