挺外貿企業！陸官方稱137屆廣交會出口商展位費打五折

央視報導，中國對外貿易中心表示，為貫徹落實大陸國務院穩外貿工作部署，幫助外貿企業積極應對外部風險挑戰，更好服務外貿穩量提質，在2025年2月6日公布廣交會展位費標準基礎上，除鄉村振興等展區（專區）全免展位費外，第137屆廣交會對出口展參展企業按50%減免展位費。

央視報導稱，當屆已享受展位費優惠的企業保持原減免力度不變。調整後各展區的展位費標準在廣交會官網上公布，已收取的費用將通過各交易團（分團）原路退回，確保該項助企紓困舉措落實到每家參展企業。

據統計，廣交會參展企業數量佔大陸全國有進出口實績主體比重約5%，一般貿易出口量佔全國比重約15%。此外在大陸官方推出改進廣交會參展企業質量舉措後，本屆出口展參展企業首次超過3萬家，其中新企業超過4,200家。

第137屆廣交會第三期在1日至5日在廣州舉行。本期線下展展覽總面積51.5萬平方公尺，展位數量24,560個，參展企業12,043家。廣交會品牌企業849家，專精特新「小巨人」、製造業單項冠軍、國家級高新技術企業等優質特色參展企業超2,200家。

廣交會作為大陸官方重要的貿易促進平台，一直以來以服務國家戰略、推動外貿發展為目的。日前，第137屆廣交會已成功舉辦兩期，吸引來自全球219個國家和地區的超22萬名境外採購商到會。近期在美國關稅戰壓力下，大陸官方強力穩住外貿，廣交會也成為大陸對外宣示開放的重要平台，因此格外重視。

美國加徵關稅衝擊外貿企業，大陸商務部副部長盛秋平日前表示，4月22日商務部聯合發改委等部門推出「拓內銷、促一體化」政策，重點對受影響較大的企業加大市場渠道、財政金融等四方面支持，並提出「三增三減」政策（增加政府財政資金投入，金融機構增加信貸支持，保險機構增加內貿險支持；推動減免困難企業的房屋租金、展位費、流量費）