舊不如新！陸4月百城新房價格小漲 二手房價格跌幅擴大

大陸房地產研究機構「中指研究院」報告顯示，4月大陸百城新房價格較上月小幅上漲0.14%，二手房價格較上月跌幅連續第2個月擴大至0.69%。分析指出，預計在房地產供需兩端政策持續發力、優質住房供給增加帶動下，5月核心城市市場有望保持修復，但分化格局仍將延續。

最新數據顯示，4月大陸百城新建住宅均價為人民幣16,764元／平方公尺，受部分城市優質改善項目入市帶動，較上月結構性上漲0.14%，較去年同期上漲2.5%；二手房方面，核心城市二手房市場維持一定活躍度，但在掛牌量較高情況下，以價換量仍是市場主流，4月百城二手住宅均價為人民幣13,892元／平方公尺，較上月跌幅擴大至0.69%，較去年同期下跌7.23%。

新房市場方面，一線城市價格較上月上漲0.37%，其中上海在改善項目入市帶動下，新房價格較上月上漲0.61%；二線城市新房價格較上月上漲0.10%，其中杭州較上月上漲0.95%；三、四線城市新房價格則較上月下跌0.11%。

二手住宅方面，一線城市價格較上月下跌0.36%，上海二手房市場保持較高活躍度，購房需求釋放帶動業主預期修復，價格較上月跌幅收窄至0.32%；二線城市價格較上月下跌0.77%，部分城市受取消限售影響，二手房掛牌量有所增加，短期房價面臨一定壓力；三四線城市二手住宅價格較上月下跌0.73%。

分析指出，政治局會議強調「持續鞏固房地產市場穩定態勢」，預計未來樓市利好政策仍將公布。一方面，城市更新將成為刺激住房消費的重要引擎，城中村和危舊房改造作為城市更新重要內容有望提速；更多城市或通過降低購房門檻、加大購房補貼力度等方式促進購房需求釋放。

另一方面，存量商品房收購政策的支持力度有望加大，通過完善配套政策打通收儲卡點，加快存量盤活，並繼續加大「白名單」措施的落實，進一步緩解房企資金壓力。