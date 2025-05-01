快訊

暗示參選總統？南韓代理總統韓悳洙請辭：將承擔更重大的責任

律師看貴婦奈奈逃亡後返台 指「她」從通緝起已在坐牢

柯建銘斷杖砸人 徐巧芯告發傷害出庭作證：未道歉就沒有和解可能性

聽新聞
0:00 / 0:00

舊不如新！陸4月百城新房價格小漲 二手房價格跌幅擴大

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸房地產研究機構中指研究院報告顯示，4月大陸百城新房價格較上月小幅上漲0.14%，二手房價格較上月跌幅連續第2個月擴大至0.69%。中新社
大陸房地產研究機構中指研究院報告顯示，4月大陸百城新房價格較上月小幅上漲0.14%，二手房價格較上月跌幅連續第2個月擴大至0.69%。中新社

大陸房地產研究機構「中指研究院」報告顯示，4月大陸百城新房價格較上月小幅上漲0.14%，二手房價格較上月跌幅連續第2個月擴大至0.69%。分析指出，預計在房地產供需兩端政策持續發力、優質住房供給增加帶動下，5月核心城市市場有望保持修復，但分化格局仍將延續。

最新數據顯示，4月大陸百城新建住宅均價為人民幣16,764元／平方公尺，受部分城市優質改善項目入市帶動，較上月結構性上漲0.14%，較去年同期上漲2.5%；二手房方面，核心城市二手房市場維持一定活躍度，但在掛牌量較高情況下，以價換量仍是市場主流，4月百城二手住宅均價為人民幣13,892元／平方公尺，較上月跌幅擴大至0.69%，較去年同期下跌7.23%。

新房市場方面，一線城市價格較上月上漲0.37%，其中上海在改善項目入市帶動下，新房價格較上月上漲0.61%；二線城市新房價格較上月上漲0.10%，其中杭州較上月上漲0.95%；三、四線城市新房價格則較上月下跌0.11%。

二手住宅方面，一線城市價格較上月下跌0.36%，上海二手房市場保持較高活躍度，購房需求釋放帶動業主預期修復，價格較上月跌幅收窄至0.32%；二線城市價格較上月下跌0.77%，部分城市受取消限售影響，二手房掛牌量有所增加，短期房價面臨一定壓力；三四線城市二手住宅價格較上月下跌0.73%。

分析指出，政治局會議強調「持續鞏固房地產市場穩定態勢」，預計未來樓市利好政策仍將公布。一方面，城市更新將成為刺激住房消費的重要引擎，城中村和危舊房改造作為城市更新重要內容有望提速；更多城市或通過降低購房門檻、加大購房補貼力度等方式促進購房需求釋放。

另一方面，存量商品房收購政策的支持力度有望加大，通過完善配套政策打通收儲卡點，加快存量盤活，並繼續加大「白名單」措施的落實，進一步緩解房企資金壓力。

一線城市 二手房 房地產

延伸閱讀

大陸連鎖炸雞店推新產品 網群爆笑像極一物：拉都拉不出這麽像的

美股長線看多 把握入市機會

陸中高端建案再現「日光盤」

中國五一假期將至 日本仍是出境旅遊首選

相關新聞

舊不如新！陸4月百城新房價格小漲 二手房價格跌幅擴大

大陸房地產研究機構「中指研究院」報告顯示，4月大陸百城新房價格較上月小幅上漲0.14%，二手房價格較上月跌幅連續第2個月...

給民企「定心丸」 中民營經濟促進法5月20日實施

歷經三次審議，中國14屆全國人大常委會第15次會議昨表決通過「民營經濟促進法」，自5月20日起實施。這是中國第一部專門關...

去年全球AI專利 中國占比達61.5%

在4月29日開幕的第八屆數字（數位）中國建設峰會上，中國國家數據局發布數字中國發展報告（2024年）。報告顯示，2024...

黃仁勳指「陸AI實力沒有落後」 籲川普政府修改出口規範

華爾街日報日前報導，華為正準備測試一款新型高性能人工智慧處理器，以替代輝達的部分產品。輝達執行長黃仁勳30日在華盛頓出席...

陸與芬蘭合資首家鋰電池材料廠動工 瞄準新能源車需求

隨著大陸中創新航、億緯鋰能等鋰電池製造公司陸續布局歐洲，大陸與芬蘭合資、芬蘭首家鋰電池材料工廠，29日在芬蘭東南部城市科...

近月第2位證監會被查高官！陸證監會副主席王建軍被查

大陸證券監督管理委員會（證監會）副主席王建軍傳出接受審查調查，陸媒指出，他是近1個月來第2位被查的證監會高層官員，但此前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。