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黃仁勳指「陸AI實力沒有落後」 籲川普政府修改出口規範

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
輝達執行長黃仁勳30日在華盛頓出席科技領袖與美國國會議員的聚會「山與谷論壇」（Hill & Valley Forum）時接受媒體採訪時指出，大陸在人工智慧領域並沒有落後。（法新社）
輝達執行長黃仁勳30日在華盛頓出席科技領袖與美國國會議員的聚會「山與谷論壇」（Hill & Valley Forum）時接受媒體採訪時指出，大陸在人工智慧領域並沒有落後。（法新社）

華爾街日報日前報導，華為正準備測試一款新型高性能人工智慧處理器，以替代輝達的部分產品。輝達執行長黃仁勳30日在華盛頓出席科技領袖與美國國會議員的聚會「山與谷論壇」（Hill & Valley Forum）時回應，華為是全球最具實力的科技公司之一，且大陸在人工智慧領域並沒有落後。

彭博報導，黃仁勳在簡短接受記者採訪時提到，他希望川普政府修改美國向全球出口人工智慧技術的規範，讓美國企業能在未來更充分掌握商機，「我們必須加速美國AI技術在全球的擴散，政府的政策與支持必須真正促成這件事。」

拜登政府先前草擬「AI擴散」新規，計劃依3個等級限制AI技術對各國銷售一事，而輝達受禁令影響，無法向大陸客戶出售其最先進的產品。黃仁勳表示，「我不確定新的擴散規則會是什麼樣子，但無論最終版本如何，都必須承認自上一次規則發布以來，世界已經發生了根本性的變化。」

針對華爾街日報日前報導指，華為正在先進晶片領域追趕輝達一事，黃仁勳指出，華為是全球最具實力的公司之一，在運算方面非常強大，在網路技術和軟體實力上也極具實力，這些都是推進AI的核心能力。他並重申，不論政府制訂什麼政策，都應該讓其加速AI發展。

在回應技術差距時，黃仁勳表示，「中國並沒有落後，中國就在我們後面，我們非常非常接近。」但也提到這是一場長期競爭，他提醒，大陸是意志力強大的國家，有卓越的技術實力，全球有一半研究人員是大陸人，「這將是我們必須長期競爭的產業。」

黃仁勳

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