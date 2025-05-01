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陸與芬蘭合資首家鋰電池材料廠動工 瞄準新能源車需求
隨著大陸中創新航、億緯鋰能等鋰電池製造公司陸續布局歐洲，大陸與芬蘭合資、芬蘭首家鋰電池材料工廠，29日在芬蘭東南部城市科特卡（Kotka）動工，以滿足歐美新能源汽車、儲能等市場的材料需求。
新華社報導，這家中芬合資的鋰電池材料工廠，將為歐洲及全球電池製造商生產鋰離子電池所需的正極活性材料。正極活性材料是鋰離子電池所需的關鍵材料，隨著交通電動化進程加速，需求將大幅增長。
作為北京當升材料科技股份有限公司與芬蘭礦業集團的合資企業，當升科技（芬蘭）新材料有限公司負責該工廠的建設和營運。據介紹，該工廠投資約8億歐元，計劃於2027年投產，初期年產能約6萬噸，後續還將大規模擴產，以「生產鋰電正極材料，滿足歐美新能源汽車、儲能等市場的材料需求」為定位。
芬蘭經濟事務部長呂德曼（Wille Rydman）在開工儀式上指出，該工廠將成為芬蘭電池產業戰略的基石，亦是兩國在探索創新能源解決方案、推動經濟可持續增長等方面合作的範例，並有望在全球工業脫碳進程中發揮重要作用。
芬蘭礦業集團執行長希耶塔寧（Matti Hietanen）則稱，工廠的開工建設是芬蘭電池產業價值鏈發展的重要一步。整個電池行業可以創造數千個就業崗位，並帶來顯著經濟增長。
北京當升材料科技股份有限公司董事長陳彥彬表示，科特卡工廠能夠滿足全球市場對高品質正極活性材料日益增長的需求，將為電池行業的可持續發展與創新作出貢獻，並有助於中國大陸技術和經驗，深度融入芬蘭及歐洲地區高端產業鏈和供應鏈。
「電池中國網CBEA」指出，當升科技在大陸的大客戶，如中創新航和億緯鋰能等已經在歐洲布局。億緯鋰能在匈牙利布局46系列大圓柱動力電池，用於配套BMW等車企；中創新航投資20億歐元，擬在葡萄牙建設超級電池工廠。
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