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近月第2位證監會被查高官！陸證監會副主席王建軍被查

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸證券監督管理委員會副主席王建軍傳出接受審查調查。（圖／取自北京日報）
大陸證券監督管理委員會副主席王建軍傳出接受審查調查。（圖／取自北京日報）

大陸證券監督管理委員會（證監會）副主席王建軍傳出接受審查調查，陸媒指出，他是近1個月來第2位被查的證監會高層官員，但此前坊間從無對他的傳言，因此外界均對這一消息頗感震驚。

中共中央紀委國家監委網站4月30日晚間發布消息指，王建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

財新網報導，王建軍任證監會副主席已有4年多，升任副部級超過5年，服務於證監系統則有28年。他最近1次公開露面是在3個多月前。1月19日，中國人民銀行、大陸證監會聯合召開股票回購增持再貸款座談會，王建軍出席會議並講話。

現年57歲的王建軍出生於1968年3月，四川閬中人。1991年畢業於哈爾濱工業大學汽車設計專業，畢業後進入長春一汽車箱廠技術科擔任助理工程師，工作2年後於中國人民大學再深造，獲得經濟學碩士。

1995年王建軍碩士畢業後，進入北京市體改委生產處擔任副主任科員；1997年4月他開始進入證監會工作，先後在發行部、雲南證監局、辦公廳、市場部、證監會研究中心、深交所等部門任職。2020年2月，王建軍出任深交所黨委書記，1個月後正式擔任深交所理事會理事長，升任副部級。

2021年10月，時任證監會副主席閻慶民到齡退休，王建軍離開了任職5年的深交所，任證監會副主席，主抓上市公司監管。2023年9月主席分工調整後，他主要分管市場一部、機構部、債券部及辦公廳等核心部門。

對於王建軍被查，市場大多感到意外，認為他多半是因他人案件而牽出，但具體情況還有待調查和披露。此前，3月下旬，中央紀委駐中國證券監督管理委員會原紀檢組組長王會民，涉嫌嚴重違紀違法被查。在王會民被查的消息正式公布之前，相關說法已流傳經年，他落馬時並不讓人意外。

第一財經報導，自去年以來，大陸金融反腐持續推進，多名證監系統及交易所的官員被查。去年4月，時任證監會科技監管司司長姚前、時任江蘇證監局局長凌峰、深圳證監局局長陳小澎、時任上海證券交易所黨委委員、副總經理董國群等人先後被查。

截至目前，姚前、凌峰、陳小澎、董國群等人均已被「雙開」處分。據中央紀委國家監委網站披露，上述人員存在濫用監管職權為他人謀取不當利益，非法收受財物且數額特別巨大等多項違紀違法行為。

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