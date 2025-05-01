李樂成出任陸工信部長
大陸14屆全國人大常委會第15次會議昨（30）日閉幕，會議免去金壯龍的工信部部長職務，任命李樂成為工信部部長。
上觀新聞報導，現年60歲的李樂成，湖北監利人，曾擔任過宜昌市市長、湖北省發改委主任、襄陽市委書記等職。2017年6月後，歷任湖北省委常委、襄陽市委書記，湖北省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長等職。
2021年10月，李樂成任遼寧省委副書記、省政府黨組書記、副省長、代理省長。2022年1月，當選為遼寧省省長，直至今年2月履新工信部，也是第20屆中央委員。
工信部官網發布，李樂成最近一次公開行程是在4月27日，他以工信部黨委書記身分，會見德國汽車工業協會主席穆勒。
李樂成當時表示，中德是全方位戰略夥伴，德國汽車工業協會助力德國企業深耕中國市場，在新能源汽車、智慧網聯汽車等領域開展了形式多樣的合作。希望雙方繼續發揮各自優勢、深挖合作潛力，共同促進汽車產業轉型升級和高品質發展。
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