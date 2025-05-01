陸民營經濟促進法 520上路

經濟日報／ 記者陳宥菘／綜合報導

大陸14屆全國人大常委會第15次會議昨（30）日表決通過「民營經濟促進法」，自今年5月20日起實施。這是大陸第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，在國內經濟疲軟，美中貿易僵局加劇衰退風險之際，此法優化民營經濟發展環境，進一步規範執法行為，保障民企公平參與市場競爭，被認為有助於提振發展信心。

新華社報導，民營經濟促進法共九章78條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任、附則。報導指出，該法規定國家堅持依法鼓勵、支持、引導民營經濟發展，更好發揮法治固根本、穩預期、利長遠的保障作用。

國家堅持平等對待、公平競爭、同等保護、共同發展的原則，促進民營經濟發展壯大。民營經濟組織與其他各類經濟組織享有平等的法律地位、市場機會及發展權。

在近年地方財政窘迫而出現「遠洋捕撈」（指違規跨區域執法行為）跨區執法的背景下，該法要求執法活動應避免或盡量減少對民營經濟組織正常生產經營活動的影響，同時建立機制加強對行政執法活動的監督。大陸全國人大常委會法工委負責人指出，該法堅決遏止「亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封」等行為，並規範異地執法行為。

大陸民營企業具有「456789」的特徵，即資源占用率不到40%，貢獻了50%以上的稅收，60％以上的國內生產總值，70%以上的技術創新成果，80%以上的城鎮勞動就業人口，並占企業總數的90%。

民營經濟被認為是大陸經濟復甦的關鍵動能。該法規定，支持民營經濟組織在戰略性新興產業、未來產業等領域投資創業，鼓勵傳統產業技術改造與轉型升級，參與現代化基礎建設投資。

大陸立法一般實行「三審制」，但根據草案爭議，審議次數與時間不定。大陸官方在去年2月宣布啟動起草民營經濟促進法，10月將草案公開徵求意見，12月提交全國人大常委會一審，今年2月即二審，並在4月底完成第三次審議並通過。

港媒曾指，這立法速度可以窺見「中央高層面對內外困境，高度重視民營經濟」。

人大常委會 全國人大 經濟發展

延伸閱讀

大陸遼寧餐廳大火22死 海基會：已致函海協會表遺憾

大陸山西社區發生大爆炸！ 民眾渾身是血衝出火場 已知17傷、4重傷

中共軍委委員苗華遭查5個月後 被罷免人大代表職務

支持新聞有價 數發部將審「媒體議價法」草案：注意美關稅報復

相關新聞

螞蟻證券要來了？螞蟻溢價收購香港耀才證券

香港老牌券商耀才證券日前公告稱，螞蟻集團通過旗下一家全資控股的境外主體，以每股3.28港元的價格向耀才證券發起要約收購，...

中石油拿下A股獲利王 比亞迪、寧德時代擠進十大

大陸A股上市公司2024年財報全部出爐，中國石油去年淨利潤人民幣1,646.8億元拿下A股獲利王，民營企業則有寧德時代及...

陸企研發鈉電池 加速推進

大陸電池企業包括寧德時代、比亞迪與中科海納近期都針對鈉電池發布新技術，業界認為，鈉電池有效應對鋰資源短缺風險，且預計未來...

陸製造業PMI跌落榮枯線 顯示關稅戰影響 產需皆放緩

大陸國家統計局昨（30）日公布，4月製造業採購經理人指數（PMI）降至49，較前月回落1.5個百分點，時隔兩個月再次跌至...

大陸副總理何立峰：沉著應對外部形勢變化 持續強化上海金融開放

面對美中關稅戰角力，大陸國務院副總理何立峰近日表示，要冷靜分析、沉著應對近期外部形勢的發展變化，堅持目標導向、問題導向，...

上汽集團攜手華為 「尚界」落腳上海臨港

中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區（臨港新片區）再迎新能源汽車龍頭項目落地。臨港新片區管理委員會4月29日與上海汽車集...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。